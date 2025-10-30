EXAME Agro

São Paulo aposta em Rotas do Queijo para emplacar setor no estado

São Paulo conta com quase 60 queijarias artesanais oficialmente reconhecidas, além de mais de 100 indústrias de laticínios

Rota do queijo: proposta reúne 102 queijarias localizadas em 57 municípios de SP (Freepik)

César H. S. Rezende
Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 07h43.

Última atualização em 30 de outubro de 2025 às 07h44.

O estado de São Paulo não é tradicionalmente associado ao setor de queijos. Mas essa realidade pode mudar, no que depender da gestão paulista.

Com o objetivo de aumentar a participação do estado nesse mercado, o governo de São Paulo lança, nesta quinta-feira, 30, o projeto "Rotas do Queijo de São Paulo". A iniciativa, intersecretarial, conta com a colaboração das pastas da Casa Civil, Turismo e Viagens, Agricultura e Abastecimento, Cultura e Economias Criativas, Desenvolvimento Econômico e Invest SP.

A proposta é aproveitar o crescimento das queijarias artesanais no estado. Desde o final de 2022, o número de produtores registrados no Serviço de Inspeção de São Paulo (SISP) cresceu 300%, um aumento impulsionado pela simplificação do processo de registro.

Atualmente, São Paulo conta com quase 60 queijarias artesanais oficialmente reconhecidas, além de mais de 100 indústrias de laticínios. Segundo a secretaria, o mercado de queijos artesanais no estado é de R$ 235 milhões.

"Estamos criando um ambiente que integra qualidade, inovação e identidade. Nossos queijos são reconhecidos mundialmente e representam o melhor da agricultura paulista", diz Guilherme Piai, secretário de Agricultura de SP.

A Rota do Queijo de SP reúne 102 queijarias localizadas em 57 municípios, distribuídas em oito rotas temáticas.

O projeto mira promover os queijos paulistas tanto no mercado doméstico quanto internacional. A meta é conectar produtores, turistas e consumidores por meio de experiências que combinam gastronomia, cultura e turismo rural.

“Em dois anos, o que era burocracia virou conquista. Hoje, o produtor artesanal é reconhecido, valorizado e protagonista de uma nova história do queijo paulista", diz Christophe Faraud, presidente da Associação Paulista do Queijo Artesanal (APQA) e um dos responsáveis pelo levantamento do segmento de queijo artesanal no estado.

A iniciativa faz parte de um esforço mais amplo do governo paulista para impulsionar o agronegócio e o turismo no estado. Em 2024, foi criada a Rota do Vinho Paulista; logo depois, surgiram a Rota do Café e agora é a vez da Rota do Queijo — a próxima será a da cachaça.

