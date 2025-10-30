São Paulo aposta em Rotas do Queijo para emplacar setor no estado

O estado de São Paulo não é tradicionalmente associado ao setor de queijos. Mas essa realidade pode mudar, no que depender da gestão paulista.

Com o objetivo de aumentar a participação do estado nesse mercado, o governo de São Paulo lança, nesta quinta-feira, 30, o projeto "Rotas do Queijo de São Paulo". A iniciativa, intersecretarial, conta com a colaboração das pastas da Casa Civil, Turismo e Viagens, Agricultura e Abastecimento, Cultura e Economias Criativas, Desenvolvimento Econômico e Invest SP.

A proposta é aproveitar o crescimento das queijarias artesanais no estado. Desde o final de 2022, o número de produtores registrados no Serviço de Inspeção de São Paulo (SISP) cresceu 300%, um aumento impulsionado pela simplificação do processo de registro.

Atualmente, São Paulo conta com quase 60 queijarias artesanais oficialmente reconhecidas, além de mais de 100 indústrias de laticínios. Segundo a secretaria, o mercado de queijos artesanais no estado é de R$ 235 milhões.

"Estamos criando um ambiente que integra qualidade, inovação e identidade. Nossos queijos são reconhecidos mundialmente e representam o melhor da agricultura paulista", diz Guilherme Piai, secretário de Agricultura de SP.

A Rota do Queijo de SP reúne 102 queijarias localizadas em 57 municípios, distribuídas em oito rotas temáticas.

O projeto mira promover os queijos paulistas tanto no mercado doméstico quanto internacional. A meta é conectar produtores, turistas e consumidores por meio de experiências que combinam gastronomia, cultura e turismo rural.

“Em dois anos, o que era burocracia virou conquista. Hoje, o produtor artesanal é reconhecido, valorizado e protagonista de uma nova história do queijo paulista", diz Christophe Faraud, presidente da Associação Paulista do Queijo Artesanal (APQA) e um dos responsáveis pelo levantamento do segmento de queijo artesanal no estado.

A iniciativa faz parte de um esforço mais amplo do governo paulista para impulsionar o agronegócio e o turismo no estado. Em 2024, foi criada a Rota do Vinho Paulista; logo depois, surgiram a Rota do Café e agora é a vez da Rota do Queijo — a próxima será a da cachaça.