Quais os tipos de laranja produzidas no Brasil?

Consumida in natura ou em forma de suco, a laranja faz parte da alimentação dos brasileiros sendo uma das frutas mais consumidas no país. Dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF/IBGE) indicam que a laranja é a segunda fruta mais consumida no Brasil, atrás apenas da banana.

De acordo com a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR), a laranja é a fruta mais cultivada no país, com 800 mil hectares plantados. Não por acaso, o Brasil é o maior produtor e exportador de laranja do mundo.

Dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex/MDIC) mostram que, apenas na safra 2022/2023, a receita das exportações de suco de laranja concentrado e congelados do Brasil cresceu 16%, gerando 2,04 bilhões de dólares.

Entre as principais regiões produtoras estão São Paulo e Minas Gerais, com 78% e 6% da produção nacional, respectivamente, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Juntos, os estados formam o principal cinturão citrícola do mundo.

Quais os principais tipos de laranja do Brasil?

O que se chama genericamente de laranja são diferentes variedades das espécies cítricas, conforme explica CitrusBR. A fruta pertence à família Rutaceae, e entre as variedades mais conhecidas estão a Citrus sinensis, chamada de laranja doce, e a Citrus aurantium, com mais acidez.

Apesar de compartilharem características parecidas, os tipos de laranja divergem em tamanho, cor, quantidade de açúcares, de sementes, acidez e época de colheita.

A entidade aponta que há mais de 100 variedades de laranjas cultivadas pelo mundo. No Brasil, as mais comuns são as laranjas Bahia, Pêra, Natal, Valência, Hamlin, Westin e Rubi.

1. Laranja-pera

A laranja-pera é a mais comum entre o consumo dos brasileiros, pode ser usada no preparo de sucos, consumida in natura ou até mesmo como acompanhamento da feijoada. Entre as suas características está o pequeno número de sementes.

2. Laranja Bahia

Conhecida como laranja com umbigo, a variedade originária da Bahia não possui sementes tendo uma casca mais grossa que as demais.

3. Laranja-lima

Por causa do sabor suave e baixa acidez, a fruta de coloração amarelo-claro é usada na introdução alimentar de bebês e crianças.

4. Laranja-da-terra

Conhecida como laranja amarga ou laranja azeda, a variedade é cultivada na região Sul, embora tenha bastante popularidade em São Paulo. Assemelha-se a uma pequena poncã.

5. Laranja Hamlin

Esse tipo de laranja faz parte do grupo de frutas precoces. De ciclo rápido, a fruta é usada pela indústria de concentrados.

6. Laranja-natal

Com formato arredondado e casca ligeiramente grossa. A tonalidade mais forte proporciona um suco doce e mais amarelo. A cor da polpa pode se aproximar da tonalidade vermelha fazendo jus as cores natalinas.