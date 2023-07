O que é NPK​ e como usar nas plantas?

O adubo NPK é uma composição de nutrientes essenciais para o crescimento saudável das plantas. A sigla NPK representa os três elementos-chave da tabela periódica presentes nesse tipo de adubo: nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K).

Muitas vezes, o solo pode apresentar deficiências de nutrientes essenciais para o crescimento das plantas. O adubo NPK – também chamado de fertilizante – é uma forma eficaz de suprir essas deficiências e garantir que as plantas tenham acesso aos nutrientes necessários para seu desenvolvimento adequado. A aplicação equilibrada do adubo NPK ajuda a corrigir desequilíbrios nutricionais, melhorando a saúde das plantas e evitando sintomas de deficiência, como amarelamento das folhas e crescimento retardado.

De acordo com as características do solo, o adubo merece determinada dosagem e demanda tempo correto de aplicação. Para isso, a indústria reforça a importância de ler a bula dos produtos e seguir as orientações de dosagem adequadas, a fim de evitar a aplicação indiscriminada de fertilizantes e gastos desnecessários.

Componentes N, P e K

O nitrogênio (N) é responsável pelo estímulo do crescimento vegetativo das plantas. Ele desempenha um papel crucial na formação de folhas verdes e saudáveis, promovendo a fotossíntese e a produção de clorofila. O nitrogênio é necessário para a síntese de proteínas, enzimas e outros compostos vitais para o metabolismo das plantas. Sua presença adequada no solo ajuda a promover o crescimento rápido e vigoroso das plantas.

O fósforo (P) é fundamental para o desenvolvimento do sistema radicular das plantas e a formação de flores, frutos e sementes. Ele desempenha um papel vital na transferência de energia dentro das células e é essencial para o processo de divisão celular. O fósforo também está envolvido na ativação de enzimas e na transferência de nutrientes. O fornecimento adequado de fósforo às plantas contribui para o crescimento saudável das raízes, a resistência a doenças e o desenvolvimento de frutos de qualidade.

O potássio (K) é responsável pela regulação do balanço hídrico nas plantas, bem como pela síntese de carboidratos e proteínas. Ele desempenha um papel crucial na ativação de enzimas envolvidas na fotossíntese e no transporte de nutrientes. O potássio auxilia no fortalecimento das paredes celulares das plantas, melhorando sua resistência a doenças, pragas e estresses ambientais. Além disso, o potássio contribui para a qualidade e o sabor dos frutos produzidos pelas plantas.

Quais as recomendações para uso de NPK?

A forma de aplicação dependerá do tipo de cultura, tamanho da área e recomendações específicas. As recomendações de uso dependem das seguintes características a serem observadas:

Tamanho da planta

Tipo de cultivo

Condições de solo

Acompanhamento visual da planta

Recomendações de cada adubo

A aplicação do adubo NPK pode ser feita de diferentes maneiras, como a aplicação superficial ao redor das plantas, a incorporação ao solo antes do plantio ou a aplicação via irrigação. É importante distribuir o adubo de maneira uniforme para evitar concentrações excessivas em determinadas áreas.

O momento da aplicação do adubo NPK também é um aspecto importante a ser considerado. Geralmente, é recomendado aplicar o adubo antes do início do crescimento ativo da planta, para que os nutrientes estejam prontamente disponíveis quando a planta mais precisar deles. No entanto, há exceções para algumas culturas, que podem ter demandas nutricionais específicas em diferentes estágios de desenvolvimento.