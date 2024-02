O húmus de minhoca sempre foi um grande aliado do homem do campo. Com baixo custo de produção e vasta variedade de culturas onde pode ser utilizado, é até hoje uma grande opção para quem busca produzir em solo orgânico.

Além do custo, o solo tratado com húmus de minhoca fica mais leve e favorece o desenvolvimento das plantas.

Neste artigo, vamos falar sobre o húmus de minhoca e seu uso, te traremos mais informações sobre os nutrientes presentes no insumo e o seu papel na estrutura do solo.

O que é húmus de minhoca?

O húmus de minhoca nada mais é do que o resíduo gerado pela ingestão de matéria orgânica pelas minhocas. Durante o processo intestinal, a matéria orgânica é beneficiada com microrganismos e substâncias bioquímicas.

Ou seja, são restos orgânicos, como casca de frutas, implementadas na terra e, a partir disso, as minhocas fazem todo esse trabalho de transformação da matéria orgânica para húmus.

Hoje em dia o húmus de minhoca é produzido à escala comercial, pois é uma das principais formas de fertilização em diversas culturas.

Quais são os benefícios do húmus de minhoca?

O húmus de minhoca tem diversos benefícios, mas dentre os principais, está o fornecimento de nitrogênio, elemento extremamente importante para as plantas, além de potássio e fósforo.

O resíduo orgânico tem o poder de fornecer os nutrientes necessários ao solo sem adição de fertilizantes minerais. Seu uso pode facilitar o enraizamento das plantas, pois sua estrutura permite melhor penetração das raízes e leveza do solo.

Ou seja, é uma estratégia sustentável e natural para deixar a terra da plantação mais rica de nutrientes e minerais, beneficiando diretamente o crescimento e qualidade da planta cultivada.

Como o húmus de minhoca melhora a estrutura do solo?

O húmus de minhoca reduz o esforço do horticultor na medida em que melhora a estrutura do solo. Com a adição de húmus, o solo fica mais leve e mais macio, tornando-o mais aerado, o que facilita a captação de nutrientes por parte das raízes e a respiração do solo.

Quais nutrientes são encontrados no húmus de minhoca?

Os principais nutrientes encontrados no húmus de minhoca são o nitrogênio, o fósforo e o potássio. São nutrientes muito importantes para as plantas e que podem ser fornecidos de forma mineral, mas com o uso do húmus é feito de forma orgânica.

Como utilizar húmus de minhoca na jardinagem e agricultura?

Se você vai produzir em casa ou utilizar pequenas quantidades do insumo, vale a pena comprá-lo separadamente e utilizá-lo vide embalagem. Em muitos casos, é possível diluir a solução de água com húmus e usá-la como líquido para rega.

Muitas pessoas optam por utilizar composteiras para otimizar a produção de húmus e descarte de resíduos orgânicos. A composteira nada mais é do que uma estrutura que coloca minhocas, terra e resíduos orgânicos em um mesmo ambiente, propiciando a formação de Húmus.

Já na agricultura, é comum que se prefira a implementação de minhocas no solo, estas que serão responsáveis pela manutenção dos níveis de nutrientes no solo e se alimentam dos restos orgânicos depositados naturalmente no solo.

