Carrapato: quais os tipos mais comuns no Brasil?

Quem é pai ou mãe de pet, provavelmente já usou algum remédio preventivo para o animal não contrair um carrapato, aracnídeo temido por transmitir doenças e ser altamente reprodutivo. Mas, não são só os animais domésticos que sofrem com ele. Humanos e animais do campo também estão expostos ao animal.

E no Brasil, muitas espécies de carrapatos existem e aparecem em diferentes regiões. Neste texto, vamos te contar os tipos de carrapatos mais comuns encontrados no país, além de algumas curiosidades sobre esse parasita que está na terra há milhares de anos.

Quais doenças o carrapato transmite?

Os carrapatos possuem algumas características específicas que aumentam ainda mais o seu potencial de transmissão de doenças, tanto para homens, quanto para outros animais. Dentre elas, estão a facilidade em sugar o sangue, ter um espectro de hospedeiros, alta longevidade, grande potencial reprodutivo e diferentes formas de transmissão.

A principal doença e de mais temor da população transmitida pelos carrapatos é a febre maculosa, que é infecciosa e contraída a partir da picada do carrapato. Dentre os sintomas, estão a febre, dores musculares, dor de cabeça e possíveis erupções.

A febre maculosa tem tratamento e o infectado pode se curar a partir de antibióticos, desde que seja procurada ajuda médica o quanto antes. Caso contrário, pode levar à morte. Além dela, outras doenças estão na lista dentre as transmitidas pelo carrapato, como:

Doença de lyme

Doença de Powassan

Babesiose

Erliquiose

Tularemia

Tipos de carrapato

Da lista de tipos de carrapato mais encontrados no Brasil, quatro deles se destacam, veja quais são:

Carrapato-estrela

O carrapato-estrela é um dos tipos mais encontrados em solo brasileiro, inclusive é ele o responsável pela transmissão da bactéria da temida febre maculosa. É comum encontrá-lo em animais, como no gado, cavalos, capivaras e nos cachorros e gatos de estimação.

Com alto poder reprodutivo, uma fêmea de carrapato-estrela pode colocar até 8 mil ovos em um período de 25 dias, possuindo três ciclos de vida — ovo, larva e carrapato.

Carrapato-de-boi

O carrapato-de-boi é encontrado, principalmente, na América do Sul, Central e África. O parasita é responsável por grandes perdas econômicas dentro do agronegócio, principalmente na produção do leite, aumento da mortalidade de animais e atinge também a produção de couro.

O calor nas regiões em que é encontrado facilita a reprodução e proliferação do animal no campo. Ao longo dos anos, foram desenvolvidas técnicas de controle deste tipo de carrapato, que vão desde controles químicos a imunológicos.

Enquanto muitos tipos de carrapatos possuem mais de um ciclo de reprodução, que incluem a necessidade de diferentes hospedeiros durante suas fases, o carrapato-de-boi necessita de apenas um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida.

O controle dessa espécie no campo pode ser feito com técnicas preventivas, que incluem a criação de raças mais resistentes, como também a rotação da pastagem e esporos, fungos que são naturalmente inimigos dos carrapatos.

Carrapato-de-galinha

Também conhecido como percevejo-de-galinha, esse tipo de carrapato, como já sugere o nome, tem as galinhas e outras aves como principais hospedeiros. Ele também pode ser encontrado em mamíferos.

É possível encontrar o carrapato-de-galinha nas mais diferentes regiões do mundo, mas principalmente na Ásia, Estados Unidos e Europa. Quando adultos, podem medir até meio milímetro e se alimentam do hospedeiro majoritariamente no período da noite.

Com chances altas de transmissão de doenças aos animais que o servem de hospedeiros, esse tipo de carrapato pode, inclusive, impactar na produção de ovos e carne de aves.

Carrapato-marrom

O carrapato-marrom é o mais conhecido por nós, e também chamado como carrapato urbano. É ele que é encontrado no pelo de animais, principalmente nos cães. Eles podem transmitir doenças e afetar a vida de animais domésticos caso não sejam tratados e prevenidos.

Eles estão acostumados com ambientes mais fechados, então são comumente encontrados em lugares em que circulam muitos animais domésticos, como pet shops, hotéis e escolas pet.

A fêmea costuma depositar os ovos em lugares altos e discretos, como armários, rodapés, muros e quinas.

Curiosidades sobre carrapato

Esses pequenos aracnídeos possuem mais de 60 diferentes espécies só no Brasil e registros fósseis indicam que o animal existe há pelo menos 90 milhões de anos. Mas, essas não são as únicas curiosidades sobre o carrapato.

O animal pode viver até um ano e sete meses e são capazes de colocar mais de 20 mil ovos ao longo de sua vida, enquanto percorrem até 2km em busca do hospedeiro certo para se proliferar.

Além disso, o carrapato é o segundo maior transmissor de doenças para seres humanos no mundo, ficando atrás apenas dos mosquitos.