Ponto Rural e Banco Fator se juntam e lançam Fiagro — a meta é captar R$ 500 milhões

Apesar de um ano desafiador para muitas revendas de insumos, por causa dos pedidos de recuperação judicial de gigantes do setor, a Ponto Rural, revendedora de insumos e provedora de soluções agrícolas, anunciou nesta segunda-feira, 2, o lançamento de um Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais (Fiagro) do tipo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).

O FIDC é um investimento coletivo baseado na securitização de recebíveis de empresas — ou seja, direitos de crédito que uma empresa possui, como duplicatas, cheques e contratos de financiamento.

Estruturado pelo Banco Fator, o fundo mira captar R$ 500 milhões nesta primeira rodada e conta com a participação de grandes fornecedores da Ponto Rural, como Corteva, Ourofino Agrociência, Lagoa Bonita Sementes e Cibra Fertilizantes — numa primeira tranche (parcela), a Ponto Rural captou mais de R$90 milhões.

Segundo Gustavo Watari, diretor financeiro da Ponto Rural, a demanda pelo FIDC surgiu da necessidade de facilitar o mercado de crédito rural e oferecer linhas de financiamento mais acessíveis e adequadas aos fornecedores, que enfrentam dificuldades em um mercado com crédito escasso.

Na proposta do FIDC da Ponto Rural, os fornecedores atuam como investidores no fundo, contribuindo para a operação financeira da empresa e, ao mesmo tempo, oferecendo melhores condições de financiamento para os agricultores.

Geralmente, o produtor rural, sem capital disponível, adquire insumos como sementes e fertilizantes por meio de acordos com as revendas, oferecendo parte de sua produção futura como pagamento. Com o FDIC, a Ponto Rural quer resolver dois problemas: oferecer crédito para as revendas e, consequentemente, para o agricultor.

“O objetivo é aumentar a competitividade, proporcionando subsídios por meio de uma operação com custo competitivo, viabilizada pelo acesso ao mercado de capitais”, afirmou Watari à EXAME.

Na visão de Marcos Bertomeu, gestor de fundos do Agronegócio do Fator, aproximadamente metade do fundo será captada com os fornecedores, em cotas mezanino — um tipo de cota que representa um equilíbrio entre risco e retorno.

Os recursos têm um custo muito baixo, com rendimento próximo ao CDI, atualmente em 10,97% em 12 meses, 8,99% no ano e cerca de 0,93% ao mês, o que torna o fundo atraente para os investidores.

A outra metade do fundo virá do acesso ao mercado de capitais, permitindo à Ponto Rural oferecer uma cobertura adicional que funciona como um "colchão de segurança" em relação aos investidores seniores.

“O impacto final é que conseguimos garantir taxas mais acessíveis para os agricultores, tornando o crédito rural mais eficiente e acessível”, afirma Bertomeu.

1 /16 Plantação de soja no Mato Grosso: a colheita de grãos cresceu 577% em 50 anos (No primeiro semestre de 2024, o complexo soja liderou os embarques)

2 /16 Desembarque da soja brasileira no porto de Nantong, na China (O complexo da oleaginosa movimentou US$ 33,53 bilhões no período)

3 /16 Soja ()

4 /16 Frigorífico (Em 2º lugar nas exportações aparece o setor de carnes)

5 /16 Homem cercado de porcos no celeiro de uma fazenda (O setor embarcou US$ 11,81 bilhões)

6 /16 (O que representou a 14,3% das exportações do agro brasileiro.)

7 /16 Biomassa da cana poderia responder por 30% da geração de energia do país (O complexo sucroalcooleiro registrou US$ 9,22 bilhões.)

8 /16 Colhedora de cana de açúcar (O que correspondeu a 11,2% do total embarcado pelo agro no 1º semestre)

9 /16 Áreas de reflorestamento com plantação de eucalipto (Os produtos florestais somaram US$ 8,34 bilhões)

10 /16 (Os produtos florestais registraram um crescimento de 11,9% no primeiro semestre deste ano)

11 /16 FÁBRICA DE CELULOSE: bloco europeu autorizou a formação, marcada para 14 de janeiro do ano que vem. / Fabiano Accorsi (A celulose foi responsável por 59,6% desse total, com US$ 4,97 bilhões – alta anual de 19,5%)

12 /16 Serra do Cabral, em MG: Cedro caminha para se tornar uma das maiores produtoras de café do país (Cedro/Divulgação) (O setor de café destacou-se com vendas externas de US$ 5,31 bilhões)

13 /16 Fazenda de Café do Grupo Cedro em Minas Gerais - agricultor - agricultura - agronegocios - agro - lavoura - maquinas - plantação - Foto: Leandro Fonseca data: 20/06/2023 (Um aumento de 46,1% em valor e de 52,1% em quantidade comparado ao ano anterior)

14 /16 Lavoura de algodão no Mato Grosso: alternativa à soja pelo maior potencial produtivo (O algodão não cardado e não penteado atingiu um recorde de US$ 2,68 bilhões)

15 /16 Produção de algodão em Luiz Eduardo Magalhães (Um aumento de 236%)

16/16 Colheita de Algodão (Com 1,39 milhão de toneladas exportadas, um crescimento de 228%.)

Pedidos de recuperação judicial no agro

Apesar do aumento nos pedidos de recuperação judicial no agronegócio ao longo de 2024, a Ponto Rural e seus fornecedores mantêm uma visão otimista para a safra 2024/25, que, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), deve bater novos recordes.

"Assim como o fertilizante, o financiamento é um insumo essencial para a atividade agrícola. Por isso, a parceria entre cliente, fornecedor e investidor é um caminho ótimo para fortalecer toda a cadeia do agronegócio", diz Raphael Nezzi, CFO da Cibra.

Embora o cenário exija cautela, o diretor financeiro da Ponto Rural, Gustavo Watari, destaca que a sólida trajetória de 30 anos da empresa, com presença no Paraná e em São Paulo, fortalece a credibilidade da Ponto Rural no mercado.

"A proximidade entre fornecedores e clientes, juntamente com uma governança bem estruturada, garante segurança aos investidores. Esses elementos, aliados à nossa organização, reforçam a força e estabilidade da Ponto Rural, mesmo diante da turbulência atual", afirma Watari.

Não é a primeira vez que o Banco Fator se lança no mercado de Fiagros. Segundo Marcos Bertomeu, diretor de agro da instituição, o banco tem se especializado na estruturação de soluções financeiras voltadas para o agronegócio. A expectativa é lançar novos Fiagros em 2025.

"A expertise da empresa em soluções financeiras diferenciadas para o mercado de capitais, aliada à nossa equipe especializada, foi essencial para o desenvolvimento dessa solução", diz Bertomeu, diretor responsável pela gestão de fundos no Fator.

A indústria de Fiagro registrou um crescimento anual de 124,3% até setembro, mesmo diante de turbulências que afetaram alguns fundos.

O patrimônio líquido da indústria atingiu R$ 42 bilhões. Já os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) avançaram 34%, com o patrimônio líquido chegando a R$ 147,4 bilhões nos últimos 12 meses, de acordo com dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).