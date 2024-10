Mesmo com seca prolongada, Brasil deve ter safra recorde de grãos em 2024/25, estima Conab

O Brasil deve bater recorde na produção de grãos na safra 2024/25, com uma produção de 322,47 milhões de toneladas. Se confirmado, o número representará um aumento de 8,3% em relação à temporada anterior. Os dados são da primeira estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgada nesta terça-feira, 15.

Mesmo com a seca prolongada, que atinge as principais regiões produtoras do Brasil e tem atrasado o plantio no Mato Grosso e no Paraná, as projeções do órgão brasileiro apontam para uma safra de soja, principal commodity do país, de 166,05 milhões de toneladas.

Na sexta-feira, 11, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) manteve, pelo quinto mês consecutivo, a estimativa para o grão do Brasil em 169 milhões de toneladas.

A Conab também observa que o crescimento está ocorrendo em um ritmo mais lento do que em anos anteriores, devido à compressão das margens, mas, ainda assim, há crescimento. "No entanto, o principal foco para lidarmos com uma safra desse tamanho deve ser a recuperação das produtividades", avalia Luiz Fernando Gutierrez, consultor e especialista no mercado de soja da Safras & Mercado.

De acordo com o analista, a projeção da Conab é ligeiramente mais conservadora do que a de algumas casas de análise, que estimam uma produção de soja entre 167 e 172 milhões de toneladas. Contudo, Gutierrez destaca que as atenções devem estar voltadas para o clima nos próximos meses.

"A menos que haja mudanças nas previsões, os mapas para novembro e dezembro indicam condições favoráveis à produção, com chuvas previstas para a maior parte do país [...] O atraso no plantio não necessariamente impacta negativamente a produção; não se pode concluir que a safra será reduzida apenas por conta desse atraso", afirma.

1 /16 Plantação de soja no Mato Grosso: a colheita de grãos cresceu 577% em 50 anos (No primeiro semestre de 2024, o complexo soja liderou os embarques)

2 /16 Desembarque da soja brasileira no porto de Nantong, na China (O complexo da oleaginosa movimentou US$ 33,53 bilhões no período)

3 /16 Soja ()

4 /16 Frigorífico (Em 2º lugar nas exportações aparece o setor de carnes)

5 /16 Homem cercado de porcos no celeiro de uma fazenda (O setor embarcou US$ 11,81 bilhões)

6 /16 (O que representou a 14,3% das exportações do agro brasileiro.)

7 /16 Biomassa da cana poderia responder por 30% da geração de energia do país (O complexo sucroalcooleiro registrou US$ 9,22 bilhões.)

8 /16 Colhedora de cana de açúcar (O que correspondeu a 11,2% do total embarcado pelo agro no 1º semestre)

9 /16 Áreas de reflorestamento com plantação de eucalipto (Os produtos florestais somaram US$ 8,34 bilhões)

10 /16 (Os produtos florestais registraram um crescimento de 11,9% no primeiro semestre deste ano)

11 /16 FÁBRICA DE CELULOSE: bloco europeu autorizou a formação, marcada para 14 de janeiro do ano que vem. / Fabiano Accorsi (A celulose foi responsável por 59,6% desse total, com US$ 4,97 bilhões – alta anual de 19,5%)

12 /16 Serra do Cabral, em MG: Cedro caminha para se tornar uma das maiores produtoras de café do país (Cedro/Divulgação) (O setor de café destacou-se com vendas externas de US$ 5,31 bilhões)

13 /16 Fazenda de Café do Grupo Cedro em Minas Gerais - agricultor - agricultura - agronegocios - agro - lavoura - maquinas - plantação - Foto: Leandro Fonseca data: 20/06/2023 (Um aumento de 46,1% em valor e de 52,1% em quantidade comparado ao ano anterior)

14 /16 Lavoura de algodão no Mato Grosso: alternativa à soja pelo maior potencial produtivo (O algodão não cardado e não penteado atingiu um recorde de US$ 2,68 bilhões)

15 /16 Produção de algodão em Luiz Eduardo Magalhães (Um aumento de 236%)

16/16 Colheita de Algodão (Com 1,39 milhão de toneladas exportadas, um crescimento de 228%.)

Milho e algodão 2024/25

Para o milho, a Conab projeta uma recuperação de 3,5% na safra, com a colheita total estimada em 119,74 milhões de toneladas, enquanto a área cultivada deve se manter em 21 milhões de hectares.

Na primeira safra do cereal, a expectativa é de redução de 1,1% na produção e 5,4% na área cultivada, resultando em 3,76 milhões de hectares semeados e uma produção estimada em 22,72 milhões de toneladas.

No caso do algodão, a primeira previsão indica um crescimento de 2,9% na área semeada, alcançando 2 milhões de hectares, com a produção de pluma projetada em 3,67 milhões de toneladas.