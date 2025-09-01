PIB 2025: o que esperar do desempenho do agro no 2º trimestre deste ano

O agronegócio brasileiro deve cair no 2º trimestre de 2025, segundo estimativas de algumas casas de análise. Os dados oficiais do PIB do segundo trimestre serão divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 2, às 9h. No primeiro trimestre deste ano, o agro cresceu 12,2% e impulsionou a economia brasileira, que avançou 1,4% de janeiro a março deste ano.

Segundo o Banco Pine, a agropecuária deve apresentar uma queda de 1,7% no segundo trimestre de 2025 na relação com o primeiro trimestre em função da sazonalidade do período.

Por outro lado, o banco projeta um crescimento ano a ano de 7,9% para o setor, reflexo da safra recorde de grãos e pelo avanço da pecuária. Com esses resultados, o banco mantém sua previsão de crescimento da economia brasileira em 2,3% para 2025.

Já na avaliação da 4intelligence, a agropecuária deve recuar 1,9% no segundo trimestre. No entanto, em relação aos últimos 12 meses, a expectativa também é de alta de 7,9%.

Mais otimista, a projeção do Itaú é de um crescimento de 9,8% no segundo trimestre de 2025 em comparação com o mesmo período de 2024. Segundo o banco, o avanço deve ser impulsionado pela forte produção de soja, milho, algodão e arroz.

Contudo, ainda que o setor demonstre forte desempenho na comparação anual, o impacto positivo em termos marginais deve ser mais fraco, refletindo uma desaceleração no crescimento da agropecuária, comparado ao trimestre anterior.

O agro no PIB do 1º tri

No primeiro trimestre de 2025, a supersafra de grãos 2024/25 do Brasil teve impacto direto no desempenho do PIB.

Durante o período, o agronegócio cresceu 12,2%, impulsionando a economia brasileira, que avançou 1,4% de janeiro a março deste ano.

No mesmo período de 2024, o setor agropecuário já havia registrado um crescimento expressivo de 10,2%.

A alta do agronegócio no primeiro trimestre já era prevista pelo mercado em função da sazonalidade, uma vez que o período coincide com a colheita de importantes culturas agrícolas no Brasil, como a soja em diversos estados.