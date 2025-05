Supersafra faz agro crescer 12,2% e impulsiona PIB no 1º trimestre de 2025

A supersafra de grãos 2024/25 do Brasil repercutiu diretamente no desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2025. O agronegócio cresceu 12,2% no período e impulsionou a economia brasileira, que avançou 1,9% de janeiro a março deste ano.

Em igual período de 2024, o setor agropecuário já havia registrado um crescimento expressivo de 10,2%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na apresentação dos números, o IBGE destacou a expansão da colheita de soja, de 13,3% em relação a 2024; milho, de 11,8%; arroz, de 12,2%; e fumo, de 25,2%, segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola divulgado neste mês.

“A agropecuária, com condições climáticas favoráveis e expectativa de safra recorde da soja, nossa principal lavoura”, disse Rebeca Palis, economista do IBGE, em áudio disponibilizado pelo órgão em seu site.

A alta do agronegócio no primeiro trimestre deste ano já era prevista pelo mercado em função da sazonalidade, já que o período coincide com a colheita de importantes culturas agrícolas no Brasil, como a soja em alguns estados.

Mas, na visão de Haroldo Torres, professor e sócio do Pecege Consultoria e Projetos, condições específicas de 2025, além da recuperação climática e da safra recorde de grãos, também impulsionaram o resultado.

“O crescimento de 12,2% supera o padrão sazonal típico, indicando fatores adicionais, como a recuperação pós-adversidades climáticas e o efeito base — a comparação com um período anterior de desempenho fraco — que amplificou a taxa de crescimento observada no setor”, diz o professor.

Segundo Torres, no entanto, ainda que o primeiro trimestre tenha sido excepcional, a previsão para os próximos meses aponta para uma desaceleração no setor agropecuário, a partir do segundo trimestre de 2025.

"Essa projeção considera a conclusão da colheita das principais culturas e uma base de comparação mais elevada. Ainda assim, o setor deve continuar contribuindo positivamente para a economia, com projeções de crescimento do PIB agropecuário variando entre 2,5% e 6% para o ano", afirma Torres.

Safra 2024/25 do Brasil

Em seu último levantamento, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) elevou de 330 milhões de toneladas para 332,9 milhões de toneladas a estimativa da produção brasileira de grãos na safra 2024/25.

Se confirmada, esta será a maior marca já registrada na série histórica da Conab, um aumento de 35,4 milhões de toneladas, ou 12%, em relação ao ciclo 2023/24.

Segundo o órgão, o aumento ocorre em função da expansão da área de plantio e de um clima favorável, que deve contribuir para a produtividade das lavouras.

A soja deve atingir 168,3 milhões de toneladas, um recorde para o grão brasileiro.

Para o milho, a produção total, considerando os três ciclos da cultura, está estimada em 126,9 milhões de toneladas em 2024/25, um aumento de 9,9% em relação ao ciclo anterior.