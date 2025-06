Exportações de ovos do Brasil disparam 298% em maio com demanda dos EUA

As exportações de ovos do Brasil saltaram 296% em maio, atingindo 5.358 toneladas, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), divulgados nesta terça-feira, 10. A receita dos embarques acumulou alta de 356,2%, com US$ 13,756 milhões registrados no quinto mês deste ano.

Segundo a entidade, a forte demanda dos Estados Unidos, que ainda sofre os impactos da gripe aviária — que abateu mais de 100 milhões de galinhas no país — foi a responsável pelo crescimento em comparação com o mesmo período de 2024.

Os EUA compraram 4.166 toneladas, um crescimento de 1.384% ante maio do ano passado. De janeiro a maio deste ano, as importações de ovos dos EUA aumentaram 996%, somando 9.735 toneladas.

“O setor de ovos tem acumulado forte alta em exportações. Mesmo com as suspensões decorrentes do foco pontual de influenza aviária, as vendas seguiram em ritmo elevado”, diz Ricardo Santin, presidente da ABPA.

Nos cinco primeiros meses de 2025, as exportações de ovos totalizaram 18.357 toneladas, volume 165,6% acima do mesmo intervalo de 2024. Em receita, o aumento foi de 196%, chegando a US$ 42,100 milhões.

Depois dos EUA, estão o Chile, com 2.354 toneladas (+10,8%), os Emirados Árabes Unidos, com 1.422 toneladas (-13,8%), o Japão, com 1.422 toneladas (+160,9%), e o México, com 1.050 toneladas (sem período comparativo).