JBS adquire Hickman’s Egg Ranch e avança no mercado americano

A JBS deu mais um passo em sua estratégia de diversificação e presença global. A companhia anunciou, por meio de Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que a Mantiqueira USA (MTQ USA) — joint venture formada com a família Pinto, fundadora da Mantiqueira Alimentos — assinou um acordo vinculante para adquirir a Hickman’s Egg Ranch, uma das maiores produtoras de ovos dos Estados Unidos.

Presente nas regiões Montanhosas e na Costa Oeste, a Hickman’s figura entre as 20 maiores empresas do setor no país. Segundo a JBS, a aquisição representa “um marco significativo” na construção de uma operação robusta no mercado americano.

Negócio deve fechar em 2025

A conclusão da transação está prevista para o fim de 2025, sujeita a condições regulatórias e de fechamento usuais. O acordo é mais um movimento da JBS para fortalecer sua atuação em proteínas alternativas às carnes bovina, suína e de frango, que sempre foram o centro de sua operação global.

A expansão também consolida a entrada da empresa no setor de ovos, iniciada no começo de 2025 com a compra de 48,5% do capital total da Mantiqueira Alimentos — a maior produtora de ovos da América do Sul.

Integração internacional

Com a aquisição, a MTQ USA pretende acelerar investimentos em tecnologia, ampliar a capacidade produtiva e explorar sinergias operacionais entre Brasil e Estados Unidos. A estratégia combina a experiência da Mantiqueira em escala e eficiência com a forte presença regional da Hickman’s em mercados de alto consumo.

A operação reforça a aposta da JBS em ampliar sua atuação no setor de alimentos além das carnes — e diversificar fontes de receita em diferentes geografias, mesmo em um cenário de pressão regulatória sobre a indústria global de proteínas.