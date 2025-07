Exportações de ovos do Brasil crescem quase 200% no primeiro semestre

As exportações brasileiras de ovos (incluindo produtos in natura e processados) dispararam no primeiro semestre deste ano, totalizando 24.915 toneladas, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

O montante é 192,5% superior ao volume do mesmo período de 2024, com 8.518 toneladas embarcadas.

A receita proveniente das exportações entre janeiro e junho alcançou US$ 57,759 milhões, avanço de 216,3% frente ao mesmo período de 2024, quando o faturamento registrado foi de US$ 18,622 milhões.

No mês de junho, os embarques de ovos chegaram a 6.558 toneladas, ganho de 308,3% ao registrado no mesmo mês do ano anterior. O faturamento obtido no mês, por sua vez, foi de US$ 15,659 milhões, 288,8% de crescimento na mesma base de comparação.

EUA como principal cliente

Os Estados Unidos consolidaram-se como o principal destino das exportações brasileiras no semestre, com 15.202 toneladas embarcadas (+1247%) e receita de US$ 33,1 milhões (+1586,2%).

O México, com 1.586 toneladas e US$ 6,9 milhões em receita, e o Japão, com 1.570 toneladas (+152,1%) e US$ 3,7 milhões (+143,2%), aparecem na sequência.

Em seu reporte, a associação também destacou ganhos com a exportação de ovos para países africanos, como Angola, com 686 toneladas e receita de US$ 1,1 milhão; e Serra Leoa, com 473 toneladas (+359,6%) e US$ 766 mil (+373,5%).

Por outro lado, houve queda no volume embarcado para o Chile, com déficit de 16,6% nos volumes (2.426 toneladas) e retração de 2% na receita, com US$ 6,85 milhões.