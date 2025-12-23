EUA fazem novo ataque a embarcação no Pacífico, uma pessoa morreu

As Forças Armadas dos Estados Unidos anunciaram, na noite de segunda-feira, 22, a realização de mais um ataque contra uma embarcação que, segundo o governo americano, estaria envolvida no contrabando de drogas no Oceano Pacífico. A ação resultou na morte de uma pessoa.

Imagens aéreas divulgadas pelo Comando Sul dos Estados Unidos, responsável pelas operações militares na América Latina, mostram ataques a um barco no que a autoridade militar descreve como o Pacífico Oriental.

A operação integra ações voltadas ao combate às rotas de tráfico de entorpecentes na região.

On Dec. 22, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a low-profile vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the low-profile vessel was transiting… pic.twitter.com/LGzEaQSTiR — U.S. Southern Command (@Southcom) December 23, 2025

Apesar da acusação, o Comando Sul não apresentou provas de que a embarcação atingida estivesse, de fato, envolvida no contrabando de drogas.

“A Força-Tarefa Conjunta Southern Spear realizou um ataque cinético letal contra uma embarcação de baixo perfil operada por Organizações Terroristas Designadas em águas internacionais”, afirmou o Comando Sul dos Estados Unidos em publicação na rede social X.

Desde o início de setembro, ao menos 105 pessoas morreram em 29 ataques realizados pelos Estados Unidos contra embarcações no Caribe e no Pacífico, em áreas próximas às costas da Venezuela e da Colômbia.

As operações têm provocado reação no Congresso americano e entre organizações da sociedade civil.

Críticos das ações afirmam que o governo tem apresentado poucas evidências de que os alvos atingidos sejam traficantes de drogas. Para esses grupos, os ataques fatais configurariam execuções extrajudiciais.

Mesmo diante das críticas, a Guarda Costeira dos Estados Unidos intensificou as operações na região do Caribe, incluindo a interceptação de petroleiros.

*Com informações da Reuters