EUA fazem novo ataque a embarcação no Pacífico, uma pessoa morreu

A operação integra ações voltadas ao combate às rotas de tráfico de entorpecentes na região

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 10h10.

As Forças Armadas dos Estados Unidos anunciaram, na noite de segunda-feira, 22, a realização de mais um ataque contra uma embarcação que, segundo o governo americano, estaria envolvida no contrabando de drogas no Oceano Pacífico. A ação resultou na morte de uma pessoa.

Imagens aéreas divulgadas pelo Comando Sul dos Estados Unidos, responsável pelas operações militares na América Latina, mostram ataques a um barco no que a autoridade militar descreve como o Pacífico Oriental.

A operação integra ações voltadas ao combate às rotas de tráfico de entorpecentes na região.

Apesar da acusação, o Comando Sul não apresentou provas de que a embarcação atingida estivesse, de fato, envolvida no contrabando de drogas.

“A Força-Tarefa Conjunta Southern Spear realizou um ataque cinético letal contra uma embarcação de baixo perfil operada por Organizações Terroristas Designadas em águas internacionais”, afirmou o Comando Sul dos Estados Unidos em publicação na rede social X.

Desde o início de setembro, ao menos 105 pessoas morreram em 29 ataques realizados pelos Estados Unidos contra embarcações no Caribe e no Pacífico, em áreas próximas às costas da Venezuela e da Colômbia.

As operações têm provocado reação no Congresso americano e entre organizações da sociedade civil.

Críticos das ações afirmam que o governo tem apresentado poucas evidências de que os alvos atingidos sejam traficantes de drogas. Para esses grupos, os ataques fatais configurariam execuções extrajudiciais.

Mesmo diante das críticas, a Guarda Costeira dos Estados Unidos intensificou as operações na região do Caribe, incluindo a interceptação de petroleiros.

*Com informações da Reuters

*Com informações da Reuters

