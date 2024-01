O que é Alqueire: veja diferenças da medida em SP, MG, GO e BA

Se você é novo no ramo do agronegócio ou pretende investir no setor, saber em detalhe quanto mede um alqueire é fundamental para você saber como interpretar os dados da região e ter mais assertividade na hora de produzir e fechar negócio.

Os alqueires são unidades de medida bastante utilizados no Brasil e têm diferentes tamanhos variando pelos estados, de qualquer forma, a unidade de medida mundial é o hectare, que se confunde no entendimento geral de quem não está acostumado com os termos.

Neste artigo, vamos te mostrar a diferença entre alqueire e hectare, além de explicar melhor quais são as suas medidas e como a unidade de medida é usada na prática.

O que é Alqueire? Qual a origem da palavra?

O termo alqueire sofreu alterações durante os vários anos em que o Brasil ocupa um lugar importante no ranking dos produtores agrícolas. Desde a colonização, o termo alqueire é utilizado como unidade de medida para transações, identificação e registro de propriedades produtivas.

Inicialmente, os alqueires eram utilizados para identificar o tamanho do terreno necessário para que fossem plantados sacos de sementes de 40, 50 e 60 litros.

Onde é utilizado?

É comum que as pessoas se confundam quando utilizam o termo alqueire e o termo hectare.

O termo alqueire é utilizado para medir o tamanho de terras agrícolas e varia conforme o Estado. Enquanto o hectare se refere a uma medida exata, 10.000 metros quadrados e é usado como referência mundial de unidade de medida.

Quanto mede um alqueire?

A resposta não é tão simples como parece. Dependendo do estado onde você se encontra ou pretende realizar a transação comercial, a unidade de medida pode variar.

Devido ao fluxo migratório e os diferentes países colonizadores do Brasil, há diferentes aplicações das unidades de medida, por exemplo, o alqueire mineiro é o dobro do tamanho do alqueire paulista. A diferença entre os dois é que em Minas Gerais se comercializa o par de alqueires, enquanto em São Paulo são comercializados alqueires individuais.

Para facilitar o seu entendimento, preparamos uma tabela para que você confira o tamanho de cada uma das unidades de medida utilizadas para medir alqueires, Brasil afora.

Unidade de medida HA m² Alqueire Paulista 2,42 24.200 Alqueire Mineiro 4,84 48.400 Alqueire Goiano ou Alqueirão 1,93 193.600 Alqueire Baiano 9,68 96.800 Alqueire do Norte 2,72 27.225

Mesmo o alqueire sendo uma medida ainda muito utilizada aqui no país, é de suma importância sempre converter os números também para o número de hectares, principalmente nas negociações de terra.

Como o hectare é a medida oficial mundial, fica mais fácil definir o tamanho da terra usando um termo comum. Além disso, essa padronização facilita na hora da definição de onde a terra começa e termina, como também estabelece qual será a média de produção daquele determinado espaço, visto que cada cultura demanda um diferente tamanho da terra.