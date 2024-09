Praias, jardinagem e churrascos: como era vida de Fujimori no Chile antes da extradição para o Peru

O confronto com a justiça do ex-presidente peruano Alberto Fujimori, morto na quarta-feira em Lima aos 86 anos, foi marcado por um capítulo de sua vida no Chile.

O autocrata, que governou o Peru durante a década de 1990, foi detido no Chile em 2005, onde viveu até 2007, quando a Suprema Corte aprovou sua extradição ao Peru por dois crimes de violações aos direitos humanos e cinco de corrupção.

Esses dois anos foram um pesadelo para o corpo diplomático do então presidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006), que, devido à dupla nacionalidade de Fujimori (peruana e japonesa), teve de lidar com as demandas de ambos os países.

Fujimori, que em 2000 havia renunciado à presidência por fax de Tóquio após o vazamento de um escândalo de corrupção, aterrissou em Santiago num jato particular, junto com três pessoas, em 6 de novembro de 2005, vindo do Japão, onde havia morado nos últimos cinco anos.

O sistema judiciário peruano queria julgá-lo por 21 acusações, incluindo a de ser o mentor dos massacres de Barrios Altos e La Cantuta.

O autocrata entrou em território chileno como turista por volta das 18 horas, portando seu passaporte peruano. Apenas 15 minutos depois de atravessar os postos de controle, os agentes perceberam que seu nome constava na lista de fugitivos da Interpol. Eles não o prenderam imediatamente, porque no Chile era necessário um mandado emitido por um ministro da Suprema Corte, então ele foi transferido sem problemas para o exclusivo Marriott Hotel.

Por volta da 1h da manhã, a polícia chegou ao hotel para prendê-lo por ordem do juiz de instrução da Suprema Corte de Santiago, Orlando Alvarez, que acatou o pedido de detenção provisória apresentado pelo governo de Lima no âmbito de um tratado de extradição assinado pelos dois países em 1932.

Por razões de segurança, ele foi levado para a Escola da Gendarmaria Chilena, na Avenida Matta, no município de Santiago, onde lhe foi dado um cassino de mais de 100 metros quadrados como seu quarto. O prédio tinha um pequeno pátio interno onde Fujimori cultivava rosas, um de seus hobbies. Ele passava seus dias lendo e ouvindo música clássica.

Sua segunda esposa, a japonesa Satomi Kataoka ficou em Tóquio, mas viajou algumas vezes para visitá-lo. Aristocrata de um império hoteleiro, Kataoka e Fujimori se casaram em 2006, durante o período do autocrata em Santiago. Em sua primeira visita, ela alugou um andar inteiro no Hyatt Hotel e foi acompanhada por uma equipe que cuidava de tudo, do cabelo aos sapatos. Vestida com Luis Vuitton e Gucci, ela chegou à sede da Gendarmeria, atraindo a atenção dos oficiais uniformizados, parte do serviço penitenciário nacional.

Os advogados chilenos Gabriel Zaliasnik e Francisco Velozo assumiram a defesa de Fujimori duas semanas após sua prisão. Velozo ensinou os primeiros acordes de violão ao peruano que, assim que a roseira acabou, procurou novos hobbies para além da jardinagem.

Liberto provisoriamente e vida em mansão

Em maio de 2006, o ex-presidente foi libertado provisoriamente (com um mandado de prisão nacional) e mudou-se para uma mansão em Los Dominicos, no leste de Santiago, onde vivia acompanhado apenas por uma escolta policial da força de Proteção de Pessoas Importantes (PPI). Ele recebia constantemente visitas de seus parentes ou amigos peruanos, bem como de políticos pró-Fujimori, especialmente durante os períodos eleitorais. No entanto, ele não estabeleceu vínculos com as autoridades chilenas. Depois de quatro meses, ele se mudou para Chicureo, uma área residencial rica no norte de Santiago.

Fujimori aproveitou esse tempo para conhecer o deserto chileno e explorar o litoral, onde chegou a ser visto pescando. Em Chicureo, ele cultivou amizades com seus vizinhos, que o convidavam para fazer churrascos e ele retribuía com sushi caseiro. Um deles, um empresário, o hospedou em sua casa no Lago Rapel, cerca de 150 quilômetros de Santiago, em um verão.

Em julho de 2007, o magistrado Orlando Álvarez inicialmente rejeitou o pedido de extradição. No entanto, logo depois, a promotoria judicial, um órgão que faz parte da mais alta corte, emitiu um relatório recomendando que o autocrata fosse extraditado. O juiz Urbano Marín, que estava substituindo Álvarez devido a uma licença médica, ordenou a prisão domiciliar de Fujimori para evitar uma possível fuga ou tentativa de asilo.

Em 21 de setembro daquele ano, a Suprema Corte do Chile finalmente concedeu a extradição solicitada pelo Peru, aprovando sete dos 13 casos apresentados por Lima: cinco por corrupção e dois por crimes contra a humanidade. Nos casos dos massacres de Barrios Altos (1991) e La Cantuta (1992), a extradição foi aprovada por unanimidade, assim como no caso de subornos pagos a congressistas. Nos outros quatro crimes de corrupção, os magistrados ficaram divididos.

Fujimori chegou ao Chile com o objetivo de que, se fosse extraditado, o fosse pelo menor número possível de casos, já que só poderia ser julgado em seu próprio país. Em junho daquele ano, a Suprema Corte chilena prorrogou sua extradição por cinco casos de violações de direitos humanos, incluindo as esterilizações forçadas de milhares de mulheres durante seu governo, bem como assassinatos durante o resgate de reféns da Embaixada do Japão em Lima, em 1997.

Em 2009, o sistema judiciário peruano condenou o ex-presidente a 25 anos de prisão por crimes contra os direitos humanos, tornando-o o primeiro ex-presidente democraticamente eleito na América Latina a ser condenado por tais crimes em seu país. Antes de cumprir sua sentença completa em dezembro de 2023, um indulto humanitário controverso concedido pelo Tribunal Constitucional, com base em “saúde precária”, permitiu que ele vivesse seus últimos meses de vida em liberdade.