Safra brasileira de soja deve atingir 153,2 milhões de toneladas neste ano, estima Abiove

A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) divulgou nesta terça-feira, 16, sua atualização mensal das estatísticas do complexo soja brasileiro até maio de 2024 – poucas mudanças foram feitas nas estimativas devido à revisão periódica da produtividade.

Para o ciclo atual, a entidade projeta que a produção de soja em grão brasileira atingirá 153,2 milhões de toneladas, um aumento de 700 mil toneladas em relação ao levantamento anterior. O esmagamento da oleaginosa soja foi mantido em 54,5 milhões de toneladas, enquanto a produção de farelo e do óleo de soja permaneceu em 41,7 e em 11 milhões de toneladas, respectivamente.

Em relação ao processamento mensal, maio registrou um total de 4,29 milhões de toneladas de soja processada, uma queda de 1,5% em relação a abril de 2024 e 6,2% inferior a maio de 2023, considerando o ajuste amostral de 90,6%.

No comércio exterior, os volumes de exportação ficaram distribuídos da seguinte forma: 97,8 milhões de toneladas de soja em grão, 21,7 milhões de toneladas de farelo de soja, um crescimento de 100 mil toneladas em comparação com a estimativa anterior e 1,15 milhão de toneladas de óleo de soja, aumento de 50 mil toneladas em relação à última projeção – a estimativa de receita com os embarques do complexo soja é de US$ 49,6 bilhões para este ano.

Safra 2024/25 de soja

Na sexta-feira, 12, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) manteve em 169 milhões de toneladas sua estimativa para a safra 2024/25 do Brasil. Em seu documento de oferta e demanda (Wasde), o órgão de agricultura norte-americano também manteve em 153 milhões de toneladas a estimativa da produção nacional da oleaginosa na temporada 2023/24 em virtude das recentes inundações que atingiram o Rio Grande do Sul – o estado é um dos principais produtores de soja do país.

De acordo com Luiz Fernando Gutierrez, consultor e especialista no mercado de soja da Safras & Mercado, o documento do USDA trouxe pouca ou nenhuma alteração quando comparado com o relatório divulgado em junho. "Eu acho que ofoi o mesmo que o mercado esperava, cortes de produção e de estoques, então é um relatório relativamente neutro", afirma o analista.

Segundo as estimativas da consultoria, o Brasil deve produzir 171,542 milhões de toneladas de soja em 2024/25, um recorde, caso seja confirmada a projeção. A área cultivada deve alcançar 47,331 milhões de hectares em 2024/25, um aumento de 1,9% ante a temporada anterior.