Menos cana, mais etanol: São Martinho revê safra e corta investimentos para R$ 2,9 bi

Colheita de cana-de-açúcar no interior de São Paulo: Segundo a empresa, a revisão reflete tanto a perda de qualidade da matéria-prima quanto a redução dos dias disponíveis para a colheita e o processamento industrial. (Paulo Fridman/Corbis/Getty Images)
Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 05h30.
A São Martinho revisou para baixo suas previsões de produção e investimentos para a safra 2026/27 devido às chuvas que afetaram a qualidade da cana-de-açúcar. A empresa cortou R$ 2,9 bilhões nos investimentos e reduziu a produção de Açúcar Total Recuperável (ATR) em 10,5%. Como consequência, maior parte da matéria-prima será usada para produzir etanol.
A São Martinho reduziu para R$ 2,9 bilhões sua previsão de investimentos na safra 2026/27, um corte de 1,4%, e revisou para baixo em 10,5% a estimativa de produção de Açúcar Total Recuperável (ATR). O ATR mede a quantidade de açúcar que pode ser aproveitada industrialmente de cada tonelada de cana-de-açúcare é um dos principais indicadores da qualidade da matéria-prima.
As mudanças foram anunciadas nesta segunda-feira, 9, após as chuvas prejudicarem a qualidade da cana-de-açúcar e reduzirem o ritmo de colheita e moagem, principalmente nas unidades de São Paulo.
Emfato relevante divulgado ao mercado, a companhia informou que espera produzir 3,016 milhões de toneladas de ATR, ante uma previsão anterior de aproximadamente 3,37 milhões de toneladas, apresentada em maio.
A estimativa de moagem também foi reduzida em 3,5%, para 22,8 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Já o ATR médio, indicador que mede a quantidade de açúcar recuperável da matéria-prima, foi revisado para 132,2 quilos por tonelada, queda de 7,3% em relação à projeção anterior.
Segundo a empresa, a revisão reflete tanto a perda de qualidade da matéria-prima quanto a redução dos dias disponíveis para a colheita e o processamento industrial.
No campo financeiro, a principal mudança ocorreu no capex de manutenção, reduzido em 2%, para cerca de R$ 1,9 bilhão. O ajuste está relacionado às alterações no cronograma de manutenção da entressafra, provocadas pela extensão do período de colheita.
As estimativas de investimentos em melhoria operacional, modernização e expansão não sofreram alterações relevantes.
Com a revisão das projeções, a São Martinho também alterou o mix de produção da safra 2026/27, destinando uma parcela maior da matéria-prima à fabricação de etanol.
A previsão é que 53% do ATR seja direcionado aobiocombustível, reflexo das condições climáticas que afetaram a qualidade da cana e o volume processado.
As chuvas também levaram a companhia a adiar parte da moagem. Segundo o comunicado, aproximadamente 2 milhões de toneladas de cana deverão permanecer no campo para processamento na safra 2027/28, prática conhecida como cana bisada.
A decisão considera a maior disponibilidade e produtividade do canavial, em contraste com a redução dos dias de operação industrial causada pelas precipitações.
Enquanto a operação de cana-de-açúcar sofreu revisões, a produção de etanol de milho segue em linha com as estimativas apresentadas em maio.
A São Martinho prevê processar 495 mil toneladas de milho na safra 2026/27, com produção de aproximadamente 209 mil metros cúbicos de etanol e 365,1 mil toneladas de ATR.
A projeção considera um período maior de manutenção para a implementação da segunda fase da planta de etanol de milho da Unidade Boa Vista.
Entre os coprodutos, a companhia reduziu em 5,3% a previsão de produção de DDGs, para 127 mil toneladas. Já a estimativa de óleo de milho aumentou 4,3%, para 8 mil toneladas, em razão dos rendimentos industriais observados até o momento.
Apesar da redução no orçamento total de investimentos, o projeto de expansão da unidade de etanol de milho segue sem alterações no cronograma.
A segunda fase da planta de Boa Vista tem previsão de início de operação no segundo semestre de 2027, conforme o planejamento anunciado pela companhia em agosto de 2025.