Menos cana, mais etanol: São Martinho revê safra e corta investimentos para R$ 2,9 bi

A São Martinho reduziu para R$ 2,9 bilhões sua previsão de investimentos na safra 2026/27, um corte de 1,4%, e revisou para baixo em 10,5% a estimativa de produção de Açúcar Total Recuperável (ATR). O ATR mede a quantidade de açúcar que pode ser aproveitada industrialmente de cada tonelada de cana-de-açúcare é um dos principais indicadores da qualidade da matéria-prima.

As mudanças foram anunciadas nesta segunda-feira, 9, após as chuvas prejudicarem a qualidade da cana-de-açúcar e reduzirem o ritmo de colheita e moagem, principalmente nas unidades de São Paulo.

Emfato relevante divulgado ao mercado, a companhia informou que espera produzir 3,016 milhões de toneladas de ATR, ante uma previsão anterior de aproximadamente 3,37 milhões de toneladas, apresentada em maio.

A estimativa de moagem também foi reduzida em 3,5%, para 22,8 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Já o ATR médio, indicador que mede a quantidade de açúcar recuperável da matéria-prima, foi revisado para 132,2 quilos por tonelada, queda de 7,3% em relação à projeção anterior.

Segundo a empresa, a revisão reflete tanto a perda de qualidade da matéria-prima quanto a redução dos dias disponíveis para a colheita e o processamento industrial.

No campo financeiro, a principal mudança ocorreu no capex de manutenção, reduzido em 2%, para cerca de R$ 1,9 bilhão. O ajuste está relacionado às alterações no cronograma de manutenção da entressafra, provocadas pela extensão do período de colheita.

As estimativas de investimentos em melhoria operacional, modernização e expansão não sofreram alterações relevantes.

Mais etanol

Com a revisão das projeções, a São Martinho também alterou o mix de produção da safra 2026/27, destinando uma parcela maior da matéria-prima à fabricação de etanol.

A previsão é que 53% do ATR seja direcionado aobiocombustível, reflexo das condições climáticas que afetaram a qualidade da cana e o volume processado.

As chuvas também levaram a companhia a adiar parte da moagem. Segundo o comunicado, aproximadamente 2 milhões de toneladas de cana deverão permanecer no campo para processamento na safra 2027/28, prática conhecida como cana bisada.

A decisão considera a maior disponibilidade e produtividade do canavial, em contraste com a redução dos dias de operação industrial causada pelas precipitações.

Enquanto a operação de cana-de-açúcar sofreu revisões, a produção de etanol de milho segue em linha com as estimativas apresentadas em maio.

A São Martinho prevê processar 495 mil toneladas de milho na safra 2026/27, com produção de aproximadamente 209 mil metros cúbicos de etanol e 365,1 mil toneladas de ATR.

A projeção considera um período maior de manutenção para a implementação da segunda fase da planta de etanol de milho da Unidade Boa Vista.

Entre os coprodutos, a companhia reduziu em 5,3% a previsão de produção de DDGs, para 127 mil toneladas. Já a estimativa de óleo de milho aumentou 4,3%, para 8 mil toneladas, em razão dos rendimentos industriais observados até o momento.

Apesar da redução no orçamento total de investimentos, o projeto de expansão da unidade de etanol de milho segue sem alterações no cronograma.

A segunda fase da planta de Boa Vista tem previsão de início de operação no segundo semestre de 2027, conforme o planejamento anunciado pela companhia em agosto de 2025.