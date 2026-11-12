A MBRF não está preocupada com as Filipinas — e já tem para onde vender

A suspensão por dois meses das importações de carne suína pelas Filipinas não tira o sono da MBRF. As vendas ao país representam apenas 0,8% do volume da companhia, segundo o CEO, Miguel Gularte. Com mais de 200 destinos comerciais abertos nos últimos dois anos, o grupo afirma ter alternativas para redirecionar embarques.

"É um impacto bastante limitado", disse Gularte em coletiva de resultados do terceiro trimestre de 2026, nesta quinta-feira, 12. "Ao perder Filipinas, nós direcionamos automaticamente para os outros mercados que viemos abrindo nos últimos dois anos", diz.

Na segunda-feira, 9, as Filipinas suspenderam temporariamente, por 60 dias, as importações de carne suína e produtos derivados, incluindo cortes com osso e miúdos, de todos os países fornecedores, entre eles o Brasil. A restrição não tem motivação sanitária.

O discurso chega em um trimestre de avanço do lucro, mesmo com menos produtos vendidos. A MBRF registrou lucro líquido de R$ 210 milhões no terceiro tri de 2027, alta de 123,5% sobre igual período de 2025. A receita recuou 0,8%, para R$ 41,4 bilhões, e o volume consolidado caiu 2,4%.

Para o diretor financeiro José Ignacio Scoseria, a explicação está na melhora operacional e na diversificação comercial. "A melhor opção é ter opções", afirmou. O EBITDA ajustado alcançou R$ 3,56 bilhões, alta de 1,6%, com margem de 8,6%.

O peso reduzido das Filipinas contrasta com o desempenho da BRF, braço de aves e suínos do grupo. A operação bateu recorde de 593 mil toneladas exportadas no trimestre, alta de 5,7%, e obteve 17 novas habilitações para exportação. Seu EBITDA ajustado somou R$ 2,57 bilhões.

A mesma estratégia é usada contra as restrições ligadas aos casos de doença de Newcastle em granjas comerciais de Santa Catarina. Segundo Gularte, ao contrário de 2024, não há bloqueio ao Brasil inteiro: as limitações se concentram no estado ou apenas nas áreas próximas aos focos.

"A gente está passando, eu diria, bastante mais fácil que em 2024", afirmou. A MBRF pode transferir a produção para fábricas habilitadas em outros estados e conta com produtos termoprocessados, menos sujeitos a esse tipo de restrição.

O executivo evita prever quando as barreiras serão retiradas, mas espera reaberturas mais rápidas.

As restrições às vendas para a Europa não tiveram impacto relevante sobre o trimestre, disse, porque os produtos foram enviados a destinos com remuneração semelhante ou superior.

Lucro da MBRF

A diversificação ajuda a explicar por que a redução de volumes não derrubou o resultado. A operação bovina na América do Sul vendeu 11,7% menos em volume do que um ano antes, pressionada pela redução dos abates no Brasil, mas elevou a receita em 9%, para R$ 6,17 bilhões. A margem EBITDA chegou a 10,5%.

Nos Estados Unidos, a National Beef registrou o melhor trimestre dos últimos dois anos, com EBITDA de US$ 77 milhões.

Tim Klein, CEO da operação, atribuiu a recuperação ao equilíbrio entre oferta de gado e capacidade de abate, após o fechamento de unidades no setor. Ele espera melhora adicional em 2027.

Questionado pela EXAME sobre o risco de retração do consumo brasileiro no próximo ano, Gularte evitou embarcar nas projeções. "Fazer exercício de futurologia é um risco que eu prefiro que os analistas tomem", afirmou. Segundo ele, a companhia vê oferta e demanda equilibradas dentro e fora do Brasil.

Manoel Martins, vice-presidente de mercado Brasil, disse que outubro foi um dos melhores meses do ano para o varejo e que a empresa espera encerrar 2026 com volumes e resultados mais fortes. Mas o mercado doméstico responde por apenas 24% da receita da MBRF.

Com o restante das vendas espalhado pelo exterior, a companhia tenta transformar restrições pontuais em mudanças de rota, não em perda permanente de receita.