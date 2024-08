Incêndios em São Paulo: prejuízo pode chegar a R$ 1 bilhão; veja balanço do governo

A Secretaria de Agricultura de São Paulo divulgou nesta segunda-feira, 26, o primeiro balanço das queimadas nas no estado, com os impactos nas plantações paulistas.

Dados preliminares levantados por 20 das 40 Regionais da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) apontam que foram atingidas 3.837 propriedades em 144 municípios paulistas.

As principais cadeias produtivas impactadas foram a bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, produção de cana-de-açúcar, fruticultura, heveicultura e apicultura, com prejuízo inicial estimado de R$ 1 bilhão.

Incêndio em SP: pacote de R$ 10 milhões

No sábado, 24, o governo paulista anunciou um pacote de R$ 10 milhões destinado a socorrer os produtores afetados pelas queimadas.

Segundo a Secretaria de Agricultura do estado, o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap) oferecerá crédito emergencial de até R$ 50 mil com juros zero, destinado ao custeio e à recuperação da produção.

Também será emitido um termo emergencial que protege os produtores contra sanções e multas de órgãos fiscalizadores durante a calamidade, garantindo que não sofram penalidades indevidas.

Além disso, em colaboração com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), a Secretaria integrará as propriedades rurais afetadas aos programas habitacionais estaduais para restaurar moradias danificadas.

O governo paulista também oferecerá uma subvenção de R$ 100 milhões para seguros rurais, com descontos que variam de 25% a 30%, dependendo da cultura – cada produtor poderá receber até R$ 25 mil em subvenções para mitigar os impactos das perdas de produção.

Por fim, a Secretaria disse que negocia com empresas de nutrição animal e insumos agropecuários para proporcionar descontos na compra de itens essenciais para a reconstrução de lavouras e pastos.