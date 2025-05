Gripe aviária no Brasil: o impacto nas exportações e a reação do mercado

O Brasil, maior exportador mundial de carne de frango e terceiro maior produtor global, vem enfrentando desde sexta-feira um desafio: ganhar a confiança dos mercados consumidores novamente. A confirmação do primeiro foco de gripe aviária de alta patogenicidade (H5N1) em uma granja comercial no município de Montenegro (RS) levou à suspensão imediata das exportações de produtos avícolas da região e desencadeou uma reação em cadeia no mercado internacional.

Países que suspenderam a importação de frango brasileiro

Diversos países anunciaram a suspensão total ou parcial das compras de carne de frango brasileira:

China – principal comprador de carne de frango do Brasil, responsável por 10% do total das compras do produto em 2024

– principal comprador de carne de frango do Brasil, responsável por 10% do total das compras do produto em 2024 União Europeia – sétimo maior destino da carne de frango nacional, com 231,8 mil toneladas importadas no último ano

– sétimo maior destino da carne de frango nacional, com 231,8 mil toneladas importadas no último ano Argentina – suspendeu preventivamente todas as importações de produtos avícolas brasileiros

– suspendeu preventivamente todas as importações de produtos avícolas brasileiros México, Chile e Uruguai – anunciaram bloqueios totais após a confirmação do foco no Rio Grande do Sul

– anunciaram bloqueios totais após a confirmação do foco no Rio Grande do Sul Japão – adotou uma abordagem regionalizada, restringindo apenas os produtos oriundos da cidade afetada

A decisão desses países, embora preventiva, tem base em protocolos sanitários internacionais que visam evitar a introdução do vírus em seus plantéis comerciais. Segundo o Ministério da Agricultura, não há risco de transmissão da gripe aviária por meio do consumo de carne de frango ou ovos, desde que devidamente cozidos.

O tamanho do Brasil no mercado global de frango

Maior exportador de carne de frango do mundo, o Brasil vendeu 5,2 milhões de toneladas do produto, em diferentes formatos, para 151 países, auferindo receitas de US$ 9,9 bilhões. Mais de 35,3% de toda a carne de frango produzida no Brasil é destinada ao mercado externo. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul concentram 78% dessas exportações. Os principais destinos foram:

China

Japão

Arábia Saudita

Emirados Árabes Unidos

Filipinas

Impactos econômicos e medidas de contenção

A suspensão das exportações pode gerar perdas mensais de até 20% no volume embarcado, segundo estimativas do setor.

O Ministério da Agricultura determinou o abate sanitário das aves da granja afetada e intensificou a vigilância em um raio de 10 km ao redor do foco.

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) alertou que o caso marca uma nova fase da presença do vírus no Brasil, que até então se restringia a aves silvestres e criações domésticas

Ministério rastreia ovos

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) esclarece que os ovos para incubação, fornecidos pela granja com o foco da influenza aviária de alta patogenicidade, gripe aviária, em Montenegro, já foram rastreados quanto aos seus destinos.

São incubatórios localizados em Minas Gerais, Paraná e no próprio Rio Grande do Sul.

O Mapa já orientou a adoção das medidas de saneamento definidas no plano de contingência para influenza aviária e doença de Newcastle, que prevê a destruição desses ovos de maneira a mitigar qualquer risco.

O que esperar nos próximos meses

A retomada das exportações dependerá da capacidade do Brasil de demonstrar controle sanitário e transparência nas ações. A regionalização das restrições, já adotada por países como Japão e Arábia Saudita, pode mitigar os impactos mais severos. Cada país adota uma política diferente em situações de crise como essa. Alguns optam por suspender as compras do país inteiro, como fizeram Argentina e Uruguai. Outros preferem cancelar pedidos da região afetada, como foi a escolha do Japão.