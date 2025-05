Após caso de gripe aviária, Uruguai e Chile suspendem importação de frango do Brasil

Uruguai e Chile suspenderam as importações de frango provenientes de todo o Brasil. A informação foi divulgada por Luis Rua, secretário de comércio e relações internacionais do Ministério da Agricultura, em reportagem publicada no sábado, 17, pelo jornal Folha de São Paulo.

O secretário também informou que o México também pode adotar a mesma medida, apesar de não ter formalizado o pedido ainda. Não há data para o fim da suspensão.

Argentina, União Europeia e China anunciaram nesta sexta-feira, 16, a interrupção nas importações de frango brasileiro por 60 dias, devido à confirmação de um caso de gripe aviária em Montenegro (RS), município de 64 mil habitantes, a 60 km de Porto Alegre.

Após a confirmação da doença, o Governo do Rio Grande do Sul afirmou que cerca de 17 mil aves foram sacrificadas em granja de Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e no Zoológico de Sapucaia do Sul.

Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mostram que, de janeiro a abril deste ano, o Brasil exportou US$ 3,7 bilhões de carnes de aves e miúdos. China, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos estão entre os principais destinos.

O que é a gripe aviária?

A influenza aviária, também chamada de gripe aviária, é uma doença viral altamente contagiosa que acomete principalmente aves silvestres e domésticas, mas pode infectar humanos. Os sintomas mais comuns nas aves incluem dificuldade respiratória, secreção nasal ou ocular, espirros, incoordenação motora, torcicolo, diarreia e alta mortalidade.

Todas as suspeitas de influenza aviária — que envolvem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves — devem ser imediatamente notificadas à Seapi.

Como o vírus é transmitido?

A transmissão acontece principalmente por contato direto entre aves infectadas. Isso inclui aerossóis, fezes e fluidos corporais.

Também pode ocorrer ao tocar ambientes contaminados.

No entanto, a transmissão entre humanos é extremamente rara.

Quais aves podem ser infectadas pelo vírus?

O vírus está presente em aves aquáticas silvestres, como patos e gansos.

Elas são reservatórias naturais do vírus.

Também pode ser encontrado em aves domésticas, como galinhas e perus, que são muito suscetíveis.

Quais são os riscos para a saúde humana?

Embora rara, a infecção humana pode ser grave, com sintomas respiratórios e risco de complicações.

A maior preocupação é a possibilidade de mutações que facilitem a transmissão entre humanos.