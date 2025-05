China suspende importação de carne de frango do Brasil após caso de gripe aviária

A China suspendeu nesta sexta-feira, 16, as importações de carne de frango do Brasil após a confirmação do primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

Segundo o ministro, a medida valerá por 60 dias e o Brasil está negociando com o país asiático “para avançar rapidamente, mostrando transparência e agilidade nas ações de bloqueio e higienização, a fim de retomar o comércio normal”, afirmou.

Fávaro esclareceu ainda que a suspensão não afetará os contêineres já em trânsito para a China, já que o foco da gripe aviária foi detectado na quinta-feira, 15.

A China é o principal comprador de carne de frango do Brasil. Em 2024, o país asiático importou 562 mil toneladas da proteína brasileira, sendo 192 mil toneladas apenas até abril deste ano.

Segundo o ministro, a equipe do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) está avaliando os impactos da suspensão chinesa na balança comercial do Brasil e divulgará os números em breve.

Além disso, outros países, como o Japão, Emirados Árabes e Arábia Saudita devem restringir a compra de carne de frango brasileiro apenas do Rio Grande do Sul.

À EXAME, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) afirmou que, até o momento, não recebeu confirmação oficial da suspensão das importações pela China.

Gripe aviária no Brasil

Segundo nota emitida pelo Mapa, foi confirmado o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil. A detecção ocorreu no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul.

O vírus circula globalmente desde 2006, principalmente em regiões da Ásia, África e norte da Europa.

O Mapa ressalta que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves ou ovos. O risco de infecção em humanos é considerado baixo e restrito principalmente a pessoas que mantêm contato intenso com aves infectadas, como tratadores.

As ações para conter e erradicar o foco da doença já foram iniciadas, seguindo o plano nacional de contingência, para controlar o surto, preservar a capacidade produtiva do setor e garantir o abastecimento alimentar.

Em nota, a ABPA afirmou que a situação — assim como qualquer outra ocorrência da enfermidade em aves — não representa risco para o consumidor final.