Ovos de granja com foco de gripe aviária estão em três estados, diz Ministério da Agricultura

O Ministério da Agricultura e Pecuária afirmou neste sábado, 17, que os ovos para incubação, fornecidos pela granja que registrou o foco de gripe aviária, no município gaúcho de Montenegro, já foram tiveram seus destinos rastreados.

Em nota, o Ministério disse que os ovos eram destinados a incubatórios localizados em Minas Gerais, Paraná e no próprio Rio Grande do Sul.

A pasta afirma ter orientado “a adoção das medidas de saneamento definidas no plano de contingência pra influenza aviária e Doença de Newcastle, que prevê a destruição desses ovos de maneira a mitigar qualquer risco”.

O Ministério ressaltou no texto que “não há comprovação de que tais ovos estejam contaminados com vírus da gripe aviária e que todas as medidas necessárias para proteção da avicultura nacional estão sendo adotadas”.

Países suspendem compra de frango

A lista de países que suspenderam a compra de carne de frango do Brasil aumentou neste sábado com as adesões de México, Chile e Uruguai.

Os três países decidiram interromper todas as importações do produto do Brasil por causa da identificação de um foco de gripe aviária no município gaúcho de Montenegro. É o primeiro registro da doença em aves de uma granja no Brasil.

Ontem, China, União Europeia e a Argentina já haviam decidido suspender as importações de carne de frango e subprodutos de aves de todo o Brasil por causa do alerta de gripe aviária.

Apesar do isolamento do foco e dos planos de contenção do Ministério da Agricultura e de autoridades do Rio Grande do Sul, esses países e a União Europeia decidiram suspender todas as compras de aves do Brasil preventivamente.

Já o Japão, um dos maiores importadores do país, decidiu suspender os embarques apenas de produtos vindos da cidade de Montenegro.

O Ministério da Agricultura confirmou a suspensão por parte do Chile, Uruguai, Argentina, União Europeia, China e Japão, mas não havia citado o México. Apesar disso, por meio de nota, o Ministério da Agricultura mexicano confirmou a suspensão neste sábado.

Há expectativa do governo brasileiro de que Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita anunciem uma suspensão parcial, válida apenas para o Rio Grande do Sul.

O que é a gripe aviária?

A influenza aviária, também chamada de gripe aviária, é uma doença viral altamente contagiosa que acomete principalmente aves silvestres e domésticas, mas pode infectar humanos. Os sintomas mais comuns nas aves incluem dificuldade respiratória, secreção nasal ou ocular, espirros, incoordenação motora, torcicolo, diarreia e alta mortalidade.

Todas as suspeitas de influenza aviária — que envolvem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves — devem ser imediatamente notificadas à Seapi.

Como o vírus é transmitido?

A transmissão acontece principalmente por contato direto entre aves infectadas. Isso inclui aerossóis, fezes e fluidos corporais.

Também pode ocorrer ao tocar ambientes contaminados.

No entanto, a transmissão entre humanos é extremamente rara.

Quais aves podem ser infectadas pelo vírus?

O vírus está presente em aves aquáticas silvestres, como patos e gansos.

Elas são reservatórias naturais do vírus.

Também pode ser encontrado em aves domésticas, como galinhas e perus, que são muito suscetíveis.

Uma pessoa pode ser contaminada ao comer frango e ovos?

Segundo especialistas e autoridades sanitárias, não há risco de transmissão da gripe aviária pelo consumo de carne de frango ou ovos, desde que estejam devidamente cozidos.

O vírus da influenza aviária é muito sensível ao calor e é destruído durante o cozimento, em qualquer preparo que utilize fogo. Portanto, alimentos de origem aviária preparados adequadamente são seguros para consumo.

Além disso, órgãos internacionais como o Ministério da Agricultura, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) reforçam que não existem registros de transmissão da gripe aviária a partir do consumo de frango ou ovos cozidos.