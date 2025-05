O consumo de ovos e carne de frango não está associado à transmissão da gripe aviária. A contaminação em humanos, segundo especialistas, ocorre ao tocar aves infectadas ou suas secreções, como saliva, muco e fezes.

Nesta sexta-feira, 16, o governo brasileiro confirmou o primeiro caso da doença em uma granja comercial em quase 20 anos. Isso levou a China, o maior importador da proteína para o mercado brasileiro, a pausar a importação de frango.

Comer ovos ou frango pode infectar humanos?

A casca do ovo serve como uma boa barreira contra o vírus, segundo um estudo publicado no American Journal of Infection Control, o que torna improvável a transmissão da doença pelo consumo, especialmente quando estes são bem cozidos.

O consumo de carne de frango também não é um risco para seres humanos. Segundo um estudo publicado na Scielo que analisou quinze pacientes hospitalizados por infecção pelo vírus H5N1, atividades relacionadas à preparação ou consumo de carne de frango não representam fatores de risco relevantes para a contaminação.

Segundo a pesquisa, os poros presentes são pequenos demais para permitir a passagem do vírus H5N1, que tem tamanho maior. Essa característica protege o interior do ovo contra contaminação viral.

Apesar do vírus poder estar presente na superfície da casca por até três ou quatro dias após a infecção das aves, não há evidências que comprovem transmissão vertical — da ave para o ovo — nem casos de infecção humana via consumo de ovos ou carne de aves devidamente preparados, cozidos ou congelados.

Informações recentes do Ministério da Agricultura do Brasil e da Organização Mundial da Saúde (OMS) corroboram as pesquisas, afirmando não haver registros de casos de gripe aviária transmitidos por meio do consumo de carne de aves ou ovos devidamente preparados.

O maior risco para os humanos vem da exposição a aves doentes ou mortas. Também inclui o contato com superfícies contaminadas.

O que é a gripe aviária?

A grupe aviária é uma doença infecciosa. Ela é causada pelo vírus influenza A. Essa doença afeta aves, tanto as domésticas quanto as silvestres.

O vírus se espalha por contato direto ou indireto com secreções respiratórias, fezes e fluidos de aves doentes. Isso pode levar a sintomas respiratórios, hemorragias e problemas nervosos. A mortalidade nas aves é alta, e a produção de ovos cai.

Em raras ocasiões, o vírus pode infectar mamíferos, como os humanos. Isso geralmente acontece por contato direto com aves contaminadas.

Qual é a origem da influenza aviária?

O vírus influenza aviária tem origem em aves aquáticas silvestres, que são reservatórios naturais.

O primeiro surto em aves domésticas ocorreu em 1918. A infecção em humanos foi identificada pela primeira vez em 1997.

Como o vírus é transmitido?

A transmissão acontece principalmente por contato direto entre aves infectadas. Isso inclui aerossóis, fezes e fluidos corporais.

Também pode ocorrer ao tocar ambientes contaminados.

No entanto, a transmissão entre humanos é extremamente rara.

Quais aves podem ser infectadas pelo vírus?

O vírus está presente em aves aquáticas silvestres, como patos e gansos.

Elas são reservatórios naturais do vírus.

Também pode ser encontrado em aves domésticas, como galinhas e perus, que são muito suscetíveis.

Quais são os sinais clínicos da doença nas aves?

A aves infectadas podem mostrar sintomas respiratórios, como tosse e espirros.

Também podem ter secreção nasal, hemorragias e sinais nervosos. A mortalidade é alta, e a produção de ovos cai.

O que fazer em caso de suspeita da doença em aves?

É importante avisar as autoridades de saúde logo.

Isso ajuda a tomar medidas de controle, como isolamento e vigilância.

Se necessário, pode haver abate sanitário para evitar a propagação.

Como proteger suas aves?

Devem adotar medidas rigorosas de segurança, como:

Controle de acesso às granjas.

Higiene adequada.

Evitar contato com aves silvestres.

Monitorar a saúde das aves constantemente.

Existe vacina contra a influenza aviária?

Sim, existem vacinas, mas seu uso é controlado e depende da situação epidemiológica. A vacinação complementa, mas não substitui as medidas de segurança e controle sanitário.

Qual o risco de contaminação para os humanos?

O risco é baixo. Geralmente, ele acontece só em pessoas que têm contato direto e prolongado com aves infectadas.

Uma pessoa pode ser contaminada ao comer frango e ovos?

Segundo especialistas e autoridades sanitárias, não há risco de transmissão da gripe aviária pelo consumo de carne de frango ou ovos, desde que estejam devidamente cozidos.

O vírus da influenza aviária é muito sensível ao calor e é destruído durante o cozimento, em qualquer preparo que utilize fogo. Portanto, alimentos de origem aviária preparados adequadamente são seguros para consumo.

Além disso, órgãos internacionais como o Ministério da Agricultura, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) reforçam que não existem registros de transmissão da gripe aviária a partir do consumo de frango ou ovos cozidos.

Quais são os riscos para a saúde humana?

Embora rara, a infecção humana pode ser grave, com sintomas respiratórios e risco de complicações.

A maior preocupação é a possibilidade de mutações que facilitem a transmissão entre humanos.