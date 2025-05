Gripe aviária: ministério da Agricultura e Pecuária segue investigações em granjas de TO e SC

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou nesta quinta-feira que segue com as investigações sobre amostras coletadas em granjas comerciais nos municípios de Aguiarnópolis (TO) e Ipumirim (SC).

Segundo análises preliminares, os resultados indicam baixa carga viral ou degradação do material genético, dificultando o sequenciamento direto do vírus.

Diante desse cenário, o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em São Paulo (LFDA-SP), unidade de referência do Mapa e credenciado pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), aplicou um protocolo internacional recomendado para casos semelhantes. As amostras estão sendo inoculadas em ovos embrionados, uma técnica que busca isolar o patógeno e ampliar a quantidade de material genético, permitindo exames complementares mais precisos.

Nos últimos 12 meses, esse procedimento foi realizado em 33 amostras de vigilância passiva (casos suspeitos), dentro de um universo de 1.529 análises, o que corresponde a 2,2% do total.

Com isso, a partir desta quinta-feira tem início o período de 28 dias de vazio sanitário, conforme previsto nos protocolos internacionais. Caso não haja registro de novos focos nesse intervalo, o Brasil poderá se autodeclarar livre da doença naquela região.

Em função da confirmação da doença na semana passada, até o momento, 19 países e a União Europeia — formada por 27 nações — suspenderam as aquisições da proteína e de subprodutos de aves de todo o Brasil.

Outros 16 mercados fecharam para o Rio Grande do Sul, e dois impuseram restrições específicas ao município gaúcho de Montenegro, onde está localizada a granja contaminada.

Cálculos preliminares do governo indicam que o Brasil pode perder entre US$ 100 milhões e US$ 200 milhões por mês com as restrições às exportações de frango. Em 2024, o país exportou cerca de 4,4 milhões de toneladas de carne de aves, tendo a China como principal destino.