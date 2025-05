Governo descarta caso de gripe aviária em granja comercial de Tocantins

O Ministério de Agricultura e Pecuária (Mapa) informou, nesta quarta-feira, 28, o resultado negativo do teste para gripe aviária no município de Aguiarnópolis, Tocantins. O governo contabiliza sete casos suspeitos até o momento, mas nenhum deles em granja comercial.

Outra suspeita da doença em Santa Catarina foi descartada nesta terça pelo governo.

Os demais casos sendo investigados foram registrados em propriedades de subsistência ou em aves silvestres. Há outros sete focos suspeitos de gripe aviária sendo analisados.

Até o momento, apenas um foco da doença foi confirmado em uma granja comercial, há cerca de uma semana, em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Com isso, mais de 60 países suspenderam as compras de carne de frango e subprodutos de aves do Brasil.

Mercados como China e a União Europeia suspenderam a compra de carne de frango do Brasil após a confirmação do caso. Outros países limitaram o embargo ao Rio Grande do Sul e outros apenas ao município gaúcho.