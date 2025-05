Moody's rebaixa nota dos EUA, que deixa de ser 'AAA', por causa do aumento da dívida pública

A agência de classificação de risco Moody's reduziu a nota dos Estados Unidos de AAA para AA1, rebaixando o país em um nível. A informação foi divulgada pela Reuters.

Segundo a agência, a decisão se baseia no aumento das proporções entre a dívida do governo e pagamentos de juros em relação ao PIB.

"Este rebaixamento de um nível em nossa escala de classificação de 21 níveis reflete o aumento, ao longo de mais de uma década, da dívida pública e dos índices de pagamento de juros para níveis significativamente mais altos do que os de dívidas soberanas com classificação semelhante", afirmou a Moody's em um comunicado.

Os EUA enfrentam um enorme déficit orçamentário, já que os custos com juros da dívida do Tesouro continuaram a aumentar. O déficit fiscal totalizou US$ 1,05 trilhão no acumulado do ano, 13% a mais do que no ano anterior. No entanto, a aplicação de tarifas ajudou a reduzir parte do desequilíbrio no mês passado.

Os EUA e as agências de classificação de risco

A Moody's vinha se mantendo reticente em manter a dívida soberana dos EUA na classificação de crédito mais alta possível, o que coloca a agência, com 116 anos de existência, em linha com suas rivais. A Standard & Poor's rebaixou a classificação dos EUA de AAA para AA+ em agosto de 2011, e a Fitch Ratings também reduziu a classificação dos EUA de AAA para AA+ em agosto de 2023.

A notícia foi divulgada após o Comitê Orçamentário da Câmara, liderado pelo Partido Republicano, rejeitar na sexta-feira um pacote abrangente para a agenda do presidente Donald Trump, que inclui a extensão dos cortes de impostos de 2017.

"Sucessivos governos e o Congresso dos EUA não conseguiram chegar a um acordo sobre medidas para reverter a tendência de grandes déficits fiscais anuais e aumento dos custos com juros", afirmou a Moody's. "Não acreditamos que reduções significativas plurianuais nos gastos obrigatórios e déficits resultarão das atuais propostas fiscais em análise."

A Moody's classificou oficialmente os títulos americanos em 1993 pela primeira vez, mas já havia atribuído uma "classificação de teto-país" AAA aos títulos americanos desde 1949.

Em reação à batalha comercial de Trump no mês passado, os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram e o dólar enfraqueceu em relação às suas contrapartes globais, em um sinal de que os investidores podem estar se afastando dos EUA como o lugar mais seguro para investir.