Fertilizantes: o que são e quais os tipos mais utilizados?

A Ásia é campeã na produção de fertilizantes, calcula-se que mais da metade dos insumos são produzidos no continente. Em segundo lugar vem a Europa, ambos com experiência em cultivo de culturas há muitos anos.

Os fertilizantes se dividem em alguns grupos, cada um com sua característica, com objetivo de atender os mais diversos tipos de plantações.

Neste artigo, vamos te mostrar alguns tipos de fertilizantes, sua função, como são compostos e as melhores formas de aplicação. Mas antes, vamos compreender o que são estes insumos beneficiadores.

O que são fertilizantes?

Os fertilizantes são elementos orgânicos ou químicos que, misturados ou puros, são utilizados para beneficiar o desenvolvimento de plantações e culturas.

A ideia da fertilização é distribuir nutrientes que reforcem cada período da planta, entre vegetação, eventual floração, até o momento da colheita.

Fato interessante sobre os fertilizantes é que cada planta ou cultura necessita de uma gama de nutrientes específica. Algumas culturas são beneficiadas com matérias orgânicas, enquanto outras se desenvolvem melhor com elementos químicos.

Como são produzidos os fertilizantes?

Os fertilizantes são produzidos pela indústria. São misturas feitas a partir de compostos naturais que recebem o beneficiamento e viram fertilizantes.

Sua fabricação começa a partir da extração da matéria prima, onde são extraídos o nitrogênio, potássio, cálcio, fósforo entre outros elementos que colaboram no desenvolvimento da planta.

Depois desta etapa, acontece a sintetização dos fertilizantes inorgânicos, como amônia e ácidos. Agora sim, temos um fertilizante propriamente dito.

Como os processos de produção são diferentes e as matérias primas também, são classificados em tipos de fertilizantes, como fertilizantes compostos, fertilizantes simples e fertilizantes minerais.

Quais os tipos de fertilizantes mais usados?

Hoje, no mundo, os fertilizantes mais usados são nitrogenados e os insumos minerais, já orgânicos, biofertilizantes e organominerais são os mais utilizados pelos produtores brasileiros.

Como o Brasil é um país que possui diferentes tipos de biomas, cada um desses locais possui um tipo de cultura, e naturalmente terá seus insumos mais consumidos. Por exemplo, em áreas com biomais mais secos, necessitarão de fertilizantes que estejam de acordo com as especificidades do solo.

Em estudo divulgado pela Embrapa, as culturas de soja, milho e cana-de-açúcar, são responsáveis por 90% dos fertilizantes importados. Dentre eles, os NPK, fertilizantes que utilizam potássio, fósforo e nitrogênio em sua composição.

Confira em detalhe o que são os fertilizantes simples, compostos e minerais abaixo:

Fertilizantes simples

São chamados de fertilizantes simples aqueles que são formados de compostos químicos que fornecem um ou mais nutrientes primários.

Veja alguns tipos de fertilizantes simples:

Sulfato de amônio;

Uréia;

Superfosfato simples;

Superfosfato triplo dentre outros compostos.

Fertilizantes compostos

Já os fertilizantes compostos são obtidos a partir de reações biológicas, físicas ou químicas. Também podem ser beneficiados com nutrientes minerais para seu melhor desenvolvimento.

São exemplos de fertilizantes compostos:

farinha de concha;

torta de oleaginosas (produto da indústria de extração de óleo vegetal);

esterco animal.

Fertilizantes minerais

Os fertilizantes minerais, dentre os insumos beneficiadores, são classificados em três categorias, os nitrogenados, fosfatados e os potássicos. Confira:

Nitrogenados

Os fertilizantes nitrogenados são ótimos para a formação da planta. Eles podem ser extraídos de minerais como a nitromagnesita ou então no estado de gás, pela amônia anidra.

São exemplos de fertilizantes nitrogenados:

Amônia;

Ureia;

Ácido nítrico.

Fosfatados

De custo mais elevado, mas bastante eficaz por sua forma de permear ao solo, os fosfatados, termofosfatos e fosfatos são alguns exemplos de compostos beneficiadores de solo para alguns tipos de cultura.

A vantagem deste tipo de insumo é a sua aplicação, que consiste na diluição do composto em água, o que auxilia na fixação dos ions de fosfato no solo.

Potássicos

Já o potássio contribui, principalmente, na elevação da qualidade do fruto e seu sabor. Os compostos potássicos são elementos nobres, como o nitrôgênio e fósforo.

O potássio atua aumentando o metabolismo da planta, influenciando assim, seu desenvolvimento orgânico.

Fertilizantes orgânicos

Com relação aos fertilizantes orgânicos, esses são os mais trabalhados nas culturas atualmente:

Fertilizantes orgânicos simples

Os fertilizantes são compostos orgânicos formados a partir da decomposição de matéria prima orgânica. O produto do processo vira uma massa, sendo este o insumo utilizado para adubação.

Um exemplo é o esterco, rico em fibras, e restos de alimentos processados pelos animais de forma natural.

Fertilizante orgânicos mistos

Os orgânicos mistos são uma mistura feita a partir de tipos de adubo orgânico simples.

Um fertilizante orgânico misto pode ser feito como um composto de esterco com restos de alimentos vegetais, por exemplo, daí teríamos uma massa bastante rica em diversos nutrientes.

Ainda existem os tipos de fertilizantes orgânicos de minhocas, conhecido como húmus. Os organominerais, que podem ser feitos de esterco, folhas e minerais. E também os fertilizantes orgânicos provenientes do esgoto ou lixo, que passam por um processo de higienização e compostagem para se tornarem insumos agrícolas.

Qual a diferença entre adubo e fertilizante?

De forma simplificada, o adubo é um insumo composto de matéria orgânica e é direcionado para a manutenção das condições do solo, enquanto o fertilizante age diretamente na planta e em seu desenvolvimento vegetal.

Leia também