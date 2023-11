Plantio: o que é e qual é a sua importância para o agronegócio?

Ao longo de centenas de anos explorando técnicas agrícolas, foram desenvolvidos diversos métodos de cultivo e plantio pelo mundo todo. Hoje, chegamos em um patamar de tecnologia na agricultura, que o tipo de plantio faz a diferença em todo o processo de produção.

Cada técnica de plantio tem as suas vantagens e desvantagens, mas todas têm algo em comum: o impacto positivo no preparo do solo, na semeadura e na fertilização da terra.

Neste texto, você conhecerá os principais cultivos realizados aqui no Brasil, principalmente, e como essas estratégias são importantes e um reflexo da evolução do agronegócio no país.

O que é o plantio?

O plantio é a técnica de gerar novos exemplares de plantações a partir de uma espécie originária. Por exemplo, se você separar sementes de salsa, preparar a terra do seu quintal e plantar essas sementes para que a salsa cresça e dê um tempero para a sua cozinha, você está fazendo um plantio.

Mas, quando falamos sobre o plantio, geralmente em larga escala, de produções agrícolas, o processo pode ter mais etapas e fica mais complexo.

Detalhamos isto de forma ampla pois, além da semeadura, também há a possibilidade de se gerar uma nova planta a partir de técnicas que retiram parte da planta e a recolocam na terra para que se desenvolva como a vegetação originária.

Quais são os tipos de cultivo?

Conheça as diferentes técnicas de plantio utilizadas pelos agricultores aqui no Brasil, um dos maiores produtores agrícolas do mundo:

Plantio direto

O plantio direto é um tipos de plantios mais simples. Trata-se do reaproveitamento de restos vegetais da colheita anterior como uma espécie de cobertura para o solo. Ao umedecer este material orgânico, forma-se uma nova matéria nutritiva para o solo.

O processo do plantio consiste em abrir uma cova com profundidade e largura necessária, e então, no solo, são depositadas as sementes.

Neste tipo de plantio, recomenda-se a rotação de diferentes tipos de cultura para melhor preservação dos nutrientes e qualidade do solo.

Cultivo mínimo

O cultivo mínimo é normalmente utilizado em locais onde o solo já possui condições de plantio adequadas. São feitas pouquíssimas intervenções para que a próxima colheita seja feita.

Aproximadamente 36% dos agricultores no Brasil utilizam esta forma de plantio. O processo é iniciado com o uso de alguns implementos agrícolas e, em alguns casos, pesticidas. Nestes casos, geralmente, a técnica utilizada em solos permite este tipo de manuseio.

Plantio convencional

O plantio convencional utiliza-se de técnicas convencionais de produção, assim como nas hortas que existem em chácaras ou casas. Em casa, é possível fazê-lo com o uso de ferramentas mais simples. No caso de plantações maiores, são necessários implementos agrícolas.

O processo consiste na retirada de toda vegetação presente no terreno, seguido do revolvimento da terra. Com ajuda de um arado, é feita a aração e, posteriormente, a gradagem do solo.

Plantio aéreo

O plantio aéreo foi historicamente a técnica de plantio com o maior custo, mas também com o menor tempo de semeadura. O plantio aéreo ainda é utilizado hoje, mas o uso de drones tornou-se mais comum, substituindo a utilização de aeronaves para esta etapa da produção, prática que foi largamente utilizada por grandes produtores no país.

Com a utilização de drones, o processo foi barateado e hoje tem sido utilizado como etapa complementar de vários outros tipos de cultivo.

Plantio a lanço

O plantio a lanço consiste na distribuição das sementes em solo previamente tratado e conta com uma pós-compactação.

Alguns produtores utilizam implementos agrícolas para o processo de compactação e, outros, soltam o gado após a semeadura para que essa movimentação no terreno coloque as sementes para dentro da terra.

É importante que seja feito o cálculo correto de quantas sementes serão utilizadas em relação ao tamanho do terreno de plantio. O sistema também proporciona uma melhor semeadura, comparados a métodos onde não há a compactação do solo.

Plantio em linha

A técnica de plantio em linha consiste na disposição das sementes em linhas paralelas, acompanhando simetricamente o sistema de irrigação.

Tendo a taxa de semeadura como uma das principais vantagens, assim como o plantio a lanço, o plantio em linha se difere quando o agricultor busca a aplicação de fertilizantes.

Pelo método como a cultura é disposta, é possível planejar a produção com base na taxa de semeadura.

