‘Sou otimista’, diz secretário do Mapa sobre reversão do tarifaço

O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Luis Rua, disse nesta quarta-feira, 22, que está otimista em relação à reversão do tarifaço de Trump ainda neste ano.

"Sou um otimista por natureza. Acredito que as conversas entre o Brasil e os Estados Unidos possam ser positivas", afirmou em entrevista ao Agro em Pauta da EXAME.

O secretário disse que o agro brasileiro sentiu os efeitos mas a aposta na diversificação deu resultado. “Em setembro sentimos o peso do tarifaço, as exportações para os EUA caíram 39%”, afirmou Rua. [/grifar]

Para mitigar esses impactos, Rua contou como foi o processo de diversificação de exportações para novos mercados. “Só esse ano eu fiz 30 viagens internacionais”, comentou o secretário.

“Abrimos 470 novos mercados e realizamos 200 ampliações da nossa presença em mercados internacionais em que já atuávamos”, disse Luis Rua.

Expansão para o mercado asiático

Rua também abordou a primeira participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na 46ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), que acontecerá entre os dias 26 e 28 de outubro.

Lula desembarcou na Indonésia na manhã desta quarta-feira, 22, para encontros sobre oportunidades comerciais e, em seguida, seguirá para a Malásia, onde será a Cúpula da Asean. “Essa é mais uma missão do presidente Lula acompanhado do ministro da agricultura Carlos Fávaro para trazer oportunidades para nosso agro.”

O secretário afirmou que o governo brasileio já ampliou em 80% a quantidade de estabelecimentos de carne bovina que podem exportar para a Indonésia. Agora, o Mapa busca realizar negociações para os setores de farinha, gergelim e pescados. “Deveremos ter novidades nos próximos dias.”

Rua também destacou a importância das relações com a China, o principal parceiro comercial do Brasil, principalmente em um cenário de guerra comercial: “abrimos 11 novos mercados para a China em um ano.”

Possível encontro com Trump

É esperado que Lula se encontre com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Asean para discutir a situação comercial e tarifária entre os países.

“Esperamos que esse encontro aconteça para que a gente possa tabular questões e voltar a normalidade das nossas relações com os EUA”, disse Rua no programa.

Segundo o secretário, o país abriu cinco novos mercados para a carne bovina e aumentou em 55% a receita de exportações para esse setor que é um dos mais afetados pelo tarifaço.

“O Brasil é um parceiro estável e pode apoiar inclusive na redução do preço da carne bovina se for um desejo do presidente Trump”, acrescentou.

Um ano à frente da secretaria

Luis Rua assumiu a secretaria em outubro de 2024. Natural de Mogi Guaçu, no interior do Estado de São Paulo, Rua é formado em Economia e Relações Internacionais e pós-graduado em Agronegócios.

Antes de entrar no Mapa, Rua atuava como diretor de mercados na Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

“Estamos abrindo portas, mas é importante ajudar o produtor a atravessar essa porta”, concluiu Rua sobre a diversificação de mercados internacionais.