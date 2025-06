Com caso de gripe aviária, vendas de carne de frango ao exterior caem 12,9% em maio

A suspensão total ou parcial das importações de carnes do Brasil por mais de 60 países, por causa do registro de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul, fez com que as vendas de carne de frango caíssem 12,9% em valor e 14,4% em volume, no mês passado. Os dados foram divulgados, nesta quinta-feira, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

— Basicamente, a redução de exportação de carne de aves em maio é explicado pela restrição à exportação brasileira, por conta da ocorrência da gripe aviária — disse o diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do MDIC, Herlon Brandão.

No último dia 15 de maio, foi registrado o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Segundo o ministro de Agricultura e Pecuária (Mapa), o foco foi controlado e a expectativa é que, nos próximos dias, o Brasil poderá se autodeclarar livre da doença.

Superávit

A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 7,238 bilhões, no mês passado. O valor é resultado da diferença entre US$ 30,156 em exportações e US$ 22,917 bilhões em importações. No mesmo mês de 2024, houve um saldo positivo de US$ 8,3 bilhões.

Os dados foram divulgados, nesta quinta-feira, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

No acumulado do ano, foi contabilizado um saldo positivo de US$ 24,432 bilhões, ante um superávit de US$ 35,226 bilhões nos cinco primeiros meses de 2024. As vendas externas somaram US$ 136,927 bilhões, enquanto os gastos no exterior totalizaram US$ 112,495 bilhões.

Em meio à guerra tarifária entre Estados Unidos e China, as importações de produtos chineses pelo Brasil aumentaram 19,9% em maio, em relação ao mesmo mês do ano passado. Já as compras de bens americanos tiveram uma queda de 5%.

As exportações para a China tiveram uma ligeira queda, de 0,5%, devido à diminuição de preços dos produtos básicos, ou commodities. Já as vendas para os EUA aumentaram 11,5%.

Por blocos compradores de produtos brasileiros, as vendas para a América do Sul cresceram 20,39%, com destaque para veículos em geral. Para a América do Norte (aumento de 6,47%), a maior contribuição foi dos embarques de óleos brutos de petróleo e carne bovina.

O Brasil vendeu 2, 77% menos para a Ásia, com queda nas vendas de petróleo, soja e algodão. Também houve redução, de 2,94%, para a Europa. Para o Oriente Médio, houve quedas significativas nas exportações de carne bovina (62,7%) e carnes de aves (26,2%).