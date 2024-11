Exportação de café do Brasil bate recorde de volume e receita em outubro

O Brasil exportou 4,926 milhões de sacas de 60 quilos de café em outubro de 2024, um volume recorde para o mês. Em comparação com o mesmo período de 2023, houve um crescimento de 11,6%, segundo dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), divulgados nesta segunda-feira, dia 11.

O volume exportado em outubro gerou uma receita de US$ 1,393 bilhão, uma alta de 62,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, o maior valor histórico para os meses de outubro.

De janeiro a outubro deste ano, as exportações brasileiras de café somaram 41,456 milhões de sacas, outro recorde para o período, com alta de 35,1% em relação aos mesmos 10 meses do ano passado. A receita alcançou US$ 9,875 bilhões, também um recorde, com aumento de 53,8% na mesma comparação.

O café arábica liderou as exportações, com 30,201 milhões de sacas exportadas entre janeiro e outubro representando 72,9% do total. Em relação ao mesmo período de 2023, houve um crescimento de 24,3%.

O tipo canéfora (conilon + robusta) também teve destaque nos embarques em 2024, com o envio recorde de 7,894 milhões de sacas ao exterior, um crescimento expressivo de 140% em comparação a 2023, representando 19% do total exportado.

Principais destinos do café brasileiro

A Alemanha mantém-se como o principal destino dos cafés do Brasil no acumulado de 2024, com a importação de 5,77 milhões de sacas entre janeiro e outubro, o que representa 15,8% dos embarques, e um crescimento de 31,9% em relação aos nove primeiros meses de 2023.

Os Estados Unidos são o segundo maior destino, com 6,640 milhões de sacas importadas de janeiro a outubro, equivalendo a 23,9% das exportações totais, e um aumento de 77% em relação ao mesmo período de 2023. Outros países europeus e asiáticos também aparecem entre os principais destinos.

Nas exportações de café verde para outros países produtores, o México lidera com a aquisição de 871.766 sacas de café in natura, um aumento de 155,3% frente ao mesmo período de 2023.

O Vietnã, segundo maior produtor mundial, segue com 607.233 sacas importadas, uma elevação de 432,8% sobre o volume adquirido nos 10 primeiros meses do ano anterior.

Atraso nos portos

De acordo com o Cecafé, 2,1 milhões de sacas de 60 kg de café seguem sem exportação devido aos gargalos logísticos. Apesar disso, o Porto de Santos, principal via de escoamento das exportações brasileiras, liderou as exportações de café entre janeiro e outubro de 2024, com o envio de 27,940 milhões de sacas, correspondendo a 67,4% do total exportado.

Na sequência, o complexo portuário do Rio de Janeiro foi responsável por 28,1% dos embarques, enviando 11,664 milhões de sacas ao exterior. O Porto de Vitória (ES) embarcou 465.311 sacas, representando 1,1% das exportações.