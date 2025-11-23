EXAME Agro

AGRONEGÓCIOSOJA

EUA registram segunda morte do ano ligada à gripe aviária

Caso ocorreu no estado de Washington, em uma pessoa idosa

Gripe aviária: investigações ocorrem atualmente em Santa Catarina, Tocantins, Sergipe, Pernambuco e Mato Grosso. Dois casos suspeitos foram identificados em granjas comerciais: em Ipumirim (SC) e em Aguiarnópolis (TO), diz Ministério da Agricultura. (Zhao Yuguo/VCG/Getty Images)

Gripe aviária: investigações ocorrem atualmente em Santa Catarina, Tocantins, Sergipe, Pernambuco e Mato Grosso. Dois casos suspeitos foram identificados em granjas comerciais: em Ipumirim (SC) e em Aguiarnópolis (TO), diz Ministério da Agricultura. (Zhao Yuguo/VCG/Getty Images)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 10h46.

Um morador do estado de Washington morreu após contrair uma forma rara de gripe aviária previamente detectada apenas em animais, informaram autoridades de saúde estaduais, o que eleva para dois o número de mortos pelo vírus nos Estados Unidos neste ano.

O paciente, identificado como uma pessoa idosa com outros problemas de saúde, estava hospitalizado desde o começo do mês, informou nesta sexta-feira (21) o departamento de saúde do estado.

Exames realizados pela Universidade de Washington indicaram que o paciente tinha a variante H5N5 do vírus da gripe aviária, detalhou o departamento, destacando que se tratava "da primeira infecção registrada em um ser humano por essa variante".

Risco baixo

O resultado foi confirmado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), principal agência de saúde do país. "O risco para o público continua baixo", declararam as autoridades. "Não existe evidência de transmissão desse vírus entre pessoas."

O paciente possuía "uma criação doméstica de aves em seu jardim", a fonte mais provável da contaminação.

Os CDC registraram mais de 70 casos humanos de gripe aviária neste ano nos Estados Unidos. A Organização Mundial da Saúde registrou mais de mil casos humanos de gripe aviária desde 2003, em 25 países, envolvendo todas as cepas.

Com AFP.

Acompanhe tudo sobre:Gripe aviáriaEstados Unidos (EUA)Agropecuária

Mais de EXAME Agro

Falta de consenso no agro trava anúncio do Plano Clima na COP30

Preço do café cai após Trump revogar tarifas de 40% sobre grão brasileiro

Donna FIV CIAV: vaca nelore quebra recorde mundial e é avaliada em R$ 54 mi

É hora de recuperar prejuízos e retomar participação nos EUA, diz setor de café

Mais na Exame

Minhas Finanças

Mega-sena volta a acumular e pode pagar R$ 18 milhões na próxima terça

Brasil

Bolsonaro pode ser solto na audiência de custódia? Entenda

Future of Money

Stablecoins crescem e colocam governos contra a parede

Negócios

Cacau Show vai faturar R$ 219 milhões com sua produção de cacau no Brasil