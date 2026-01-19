Confira o calendário das feiras agropecuárias de 2026

O ano de 2026 se projeta como um marco relevante para o agronegócio brasileiro, com um calendário robusto de feiras e eventos que reforçam o papel do setor não apenas como pilar da economia nacional, mas também como ator estratégico no comércio global de alimentos, insumos, tecnologia e bioenergia.

Em fevereiro, o Show Rural Coopavel, em Cascavel (PR), um dos eventos mais tradicionais do calendário agro nacional, reúne produtores, empresas e instituições em torno de tecnologia aplicada, sustentabilidade e soluções produtivas, ao longo de cinco dias intensos. Em março, feiras como a Expodireto Cotrijal (RS), o Farm Show Primavera do Leste (MT) e o Show Safra (MT) consolidam a agenda no Sul e no Centro-Oeste, refletindo a força da agricultura de larga escala e da inovação tecnológica nessas regiões.

Os meses de abril e maio concentram alguns dos principais destaques do calendário. A Tecnoshow Comigo, em Rio Verde (GO), reafirma a vocação do Centro-Oeste como polo de inovação em máquinas, insumos e agricultura digital.

Já a Agrishow, realizada em Ribeirão Preto (SP) e reconhecida como a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, consolida-se como palco privilegiado para lançamentos, debates estratégicos, articulações institucionais e fechamento de grandes negócios. Nesse mesmo período ocorre a Expozebu, realizada anualmente em Uberaba (MG), considerada o principal evento mundial da pecuária zebuína.

No início de junho, a Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães (BA), expressa o vigor do agronegócio no Nordeste e na região do Matopiba, atraindo produtores e investidores e movimentando intensamente a economia regional, além de reforçar o papel estratégico dessa fronteira agrícola no cenário nacional.

Confira as principais feiras agropecuárias do Brasil em 2026: