Com supersafra, PIB da cadeia da soja e biodiesel deve crescer 11% em 2025

O Produto Interno Bruto (PIB) da cadeia de soja e biodiesel deve crescer 11,29% em 2025, alcançando R$ 779,2 bilhões, impulsionado pela safra recorde de 2024/25 e pelo aumento do processamento do grão pelas indústrias de biodiesel.

Se confirmada a estimativa, o PIB da cadeia de soja e biodiesel representará 21% do PIB do agronegócio e 6,1% do PIB nacional. A previsão faz parte de um levantamento realizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove).

Segundo a pesquisa, o PIB da soja dentro da porteira deve crescer 23,39%, alcançando R$ 188,3 bilhões, impulsionado pelo aumento da produção, que atingiu 170,3 milhões de toneladas na safra 2024/25, segundo a Abiove.

Na agroindústria, o PIB deverá crescer 4,02%, chegando a R$ 100,9 bilhões, com o recorde no esmagamento de soja neste ano.

A demanda por óleo de soja, especialmente para biodiesel, deve sustentar esse crescimento, com o aumento da mistura de biodiesel na gasolina, de 14% para 15%.

O PIB dos agrosserviços deve registrar um crescimento de 8,95%, alcançando R$ 452,8 bilhões, enquanto o segmento de insumos apresenta um incremento de 2,72%, somando R$ 37,3 bilhões.

Exportações

As exportações da cadeia de soja e biodiesel somaram 49,68 milhões de toneladas no segundo trimestre, alta de 1,47% em relação ao mesmo intervalo de 2024.

A receita com as exportações encolheu 8,29%, para US$ 19,47 bilhões no período, em função dos menores preços da soja em grão. Por outro lado, os preços do óleo subiram 9,56%.

Para a safra 2025/26, as atuais projeções indicam alta nova alta da produção, expansão do comércio e estoques confortáveis.