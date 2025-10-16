Com supersafra, PIB da cadeia da soja e biodiesel deve crescer 11% em 2025

Soja: PIB da soja dentro da porteira deve crescer 23,39%, estima Cepea/Abiove (Pixabay/Divulgação)
Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 17h37.
O Produto Interno Bruto (PIB) da cadeia de soja e biodiesel deve crescer 11,29% em 2025, alcançando R$ 779,2 bilhões, impulsionado pela safra recorde de 2024/25 e pelo aumento do processamento do grão pelas indústrias de biodiesel.
Se confirmada a estimativa, o PIB da cadeia de soja e biodiesel representará 21% do PIB do agronegócio e 6,1% do PIB nacional. A previsão faz parte de um levantamento realizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove).
Segundo a pesquisa, o PIB da soja dentro da porteira deve crescer 23,39%, alcançando R$ 188,3 bilhões, impulsionado pelo aumento da produção, que atingiu 170,3 milhões de toneladas na safra 2024/25, segundo a Abiove.
Na agroindústria, o PIB deverá crescer 4,02%, chegando a R$ 100,9 bilhões, com o recorde no esmagamento de soja neste ano.
A demanda por óleo de soja, especialmente para biodiesel, deve sustentar esse crescimento, com o aumento da mistura de biodiesel na gasolina, de 14% para 15%.
O PIB dos agrosserviços deve registrar um crescimento de 8,95%, alcançando R$ 452,8 bilhões, enquanto o segmento de insumos apresenta um incremento de 2,72%, somando R$ 37,3 bilhões.
As exportações da cadeia de soja e biodiesel somaram 49,68 milhões de toneladas no segundo trimestre, alta de 1,47% em relação ao mesmo intervalo de 2024.
A receita com as exportações encolheu 8,29%, para US$ 19,47 bilhões no período, em função dos menores preços da soja em grão. Por outro lado, os preços do óleo subiram 9,56%.
Para a safra 2025/26, as atuais projeções indicam alta nova alta da produção, expansão do comércio e estoques confortáveis.
O estudo também mostra que o número de empregados na cadeia da soja e do biodiesel aumentou 4,19% no segundo trimestre de 2025 em relação ao mesmo período de 2024, para 2,33 milhões de trabalhadores.
No segmento de insumos, houve aumento de 4,51% no número de pessoas ocupadas, para 144 mil pessoas. Na produção de soja, por outro lado, houve redução de 15,58% no número de ocupações, para um total de 375,5 mil contratados.
Na agroindústria, o número de trabalhadores avançou 0,74%, para 85,7 mil pessoas. Nos agrosserviços, houve avanço de 9,96% no número de contratados, para 1,72 milhão.