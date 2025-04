PIB da cadeia da soja cai 5% em 2024 com quebra de safra — mas 2025 pode ser melhor

O PIB da cadeia da soja e do biodiesel registrou queda de 5% em 2024, mostram dados divulgados nesta quinta-feira, 24, pelo Cepea, em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove). O desempenho reflete principalmente a quebra da safra de soja no Brasil, que foi impactada por condições climáticas adversas.

Segundo o estudo, a queda no PIB da cadeia da soja e do biodiesel foi atenuada por causa do crescimento do setor de biodiesel, que teve aumento de 20,45% em 2024, quando comparado a 2023. Além disso, o segmento de insumos avançou 3,98%, enquanto a agroindústria subiu 2,81% no período.

“Com isso, e considerando também os bons resultados fora da porteira em 2024, a cadeia da soja e do biodiesel ainda agregou no ano o segundo maior volume de sua história, atrás apenas de 2023”, afirmam as entidades em nota.

O estudo também revela que o PIB da cadeia da soja e do biodiesel representou 23,8% do PIB do agronegócio e 5,5% do PIB nacional em 2024, destacando a importância dessa cadeia no setor econômico do país.

Considerando os valores agregados por tonelada, em 2024 o PIB gerado por tonelada de soja produzida e processada foi de R$ 8.108, o que representa 4,67 vezes o PIB gerado pela soja produzida e exportada diretamente, que foi de R$ 1.738.

As exportações da cadeia de soja e do biodiesel totalizaram 124,10 milhões de toneladas em 2024, registrando queda de 2,54% em comparação com 2023. O valor exportado caiu 19,69%, totalizando US$ 54,25 bilhões.

Supersafra 2024/25 de soja

Segundo Nicole Renno, pesquisadora do Cepea, a previsão de uma safra recorde de soja no Brasil na atual temporada 2024/25 pode ser positiva para a cadeia do grão neste ano.

Renno afirmou que ainda não há nenhum levantamento oficial a respeito, mas tudo indica que o resultado será melhor. “Diria que quase certamente virá um crescimento”, disse a pesquisadora durante coletiva.

Projeção da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) indica que o país pode bater recorde com 168 milhões de toneladas de soja. A estimativa total aponta para uma produção de 330 milhões de toneladas de grãos.