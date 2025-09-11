Em último levantamento, martelo batido: com 350 milhões de toneladas, safra 24/25 de grãos é recorde

O Brasil renovou seu recorde na produção de grãos. Na safra 2024/25, o país colheu 350,2 milhões de toneladas, montante 16% acima do ciclo 2023/24, segundo o último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta quinta-feira, 11.

Segundo o órgão, o volume produzido foi 49,1 milhões de toneladas acima ao da temporada 2023/24, impulsionado pelo bom desempenho das lavouras de soja, milho, arroz e algodão.

O boletim aponta que o crescimento em relação ao ciclo anterior se deve à expansão da área plantada com grãos, que passou de 79,9 milhões de hectares para 81,7 milhões de hectares.

Além disso, o clima favorável, especialmente no Centro-Oeste brasileiro, uma das principais regiões produtoras do país, contribuiu para o aumento da produção.

O estado de Mato Grosso se destacou, com a produtividade média nacional crescendo 13,7%, para 4.284 quilos por hectare.

Produção de grãos bate recorde

A produção de soja brasileira também bateu recorde. Segundo a Conab, a principal commodity do país alcançou 171,5 milhões de toneladas, resultado do aumento da área semeada aliado à melhora da produtividade média nacional das lavouras.

No milho, a safra 2024/25 atingiu 139,7 milhões de toneladas. Na primeira safra, a produção do cereal foi de 24,9 milhões de toneladas.

Na segunda safra, com 97% da área colhida, estima-se um crescimento de 24,4% na produção, prevista em 112 milhões de toneladas. Para a terceira safra, com as lavouras ainda em desenvolvimento, espera-se uma produção de 2,7 milhões de toneladas.

Também é esperado um recorde para o algodão, com a produção da pluma sendo estimada em 4,1 milhões de toneladas, alta de 9,7% sobre a safra anterior.

Para o arroz, a produção alcançou 12,8 milhões de toneladas, crescimento 20,6% ante a safra anterior e a 4ª maior já registrada.

Safra 2025/26

Para a safra 2025/26, a expectativa é de que o Brasil renove o recorde do ciclo anterior.

A Conab deve divulgar a primeira projeção em outubro, mas as estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) indicam uma produção de 175 milhões de toneladas — o mesmo número apontado pelo Itaú BBA, o braço agro do banco.

Na visão da Datagro, consultoria agrícola, o grão brasileiro deve alcançar 182,9 milhões de toneladas na safra 2024/25, devido ao clima favorável e ao aumento da produtividade média.

Para o milho, a projeção do USDA é de 131 milhões de toneladas. Mais otimista, a Datagro estima 140,9 milhões de toneladas para o ciclo 2025/26.

Nesta sexta-feira, 12, o USDA divulgará suas novas projeções para a atual temporada.