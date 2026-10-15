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Brasil prevê safra recorde de 367 milhões de toneladas — mesmo com El Niño

Segundo a primeira estimativa da Conab, a produção de grãos deve crescer 1,4% na safra 2026/27, impulsionada pela expansão de 2,3% na área plantada

Colheita da soja em Mato Grosso: estado é um dos principais produtores de soja do Brasil (Alexis Prappas/Exame)

Colheita da soja em Mato Grosso: estado é um dos principais produtores de soja do Brasil (Alexis Prappas/Exame)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 10h14.

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A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) prevê que o Brasil renove o recorde de produção de grãos na safra 2026/27, mesmo diante dos riscos associados ao El Niño. Segundo a primeira estimativa da estatal, a colheita deve alcançar 367,1 milhões de toneladas, alta de 1,4% em relação ao ciclo anterior.

O crescimento será sustentado principalmente pela expansão de 2,3% na área plantada. A expectativa é de aumento na produção de soja e milho, as duas principais culturas do país, enquanto arroz e trigo devem registrar queda.

A soja, principal cultura agrícola do país, deve responder por quase metade da produção nacional de grãos. A Conab estima uma colheita de 181,6 milhões de toneladas, alta de 0,7% sobre a safra anterior. A área destinada à oleaginosa deve crescer 1,4%, para 49,3 milhões de hectares.

No início de outubro, o plantio da soja havia atingido 15,6% da área prevista, com 57% da área semeada em fase de desenvolvimento vegetativo. Em Mato Grosso, maior produtor nacional de soja, a semeadura havia alcançado 25,2% da área prevista. No Paraná, o percentual chegava a 36%.

Produção de milho

O milho também deve contribuir para o novo recorde brasileiro. Considerando as três safras do cereal, a Conab projeta uma produção de 148 milhões de toneladas, avanço de 2,4% em relação ao ciclo 2025/26.

A área plantada deve alcançar 23,7 milhões de hectares, crescimento de 4,9%. A maior expansão está prevista para a primeira safra, cuja área deve aumentar 10,7%, chegando a 4,54 milhões de hectares.

Na região Sul, o plantio do milho já se aproximava de 80% da área prevista até 9 de outubro, com Santa Catarina registrando o maior avanço, de 79,9%.

Arroz e feijão

Na contramão da soja e do milho, a produção brasileira de arroz deve recuar 2,9% na safra 2026/27, para 10,8 milhões de toneladas.

A área cultivada é estimada em 1,53 milhão de hectares. Embora o plantio de arroz de sequeiro deva crescer 7,1%, a área irrigada, responsável pela maior parcela da produção nacional, deve diminuir 0,4%.

Até a primeira semana de outubro, Santa Catarina havia concluído 44% da semeadura, enquanto o Rio Grande do Sul registrava 27%.

Já a produção brasileira de feijão deve permanecer próxima de 2,9 milhões de toneladas, praticamente estável em relação à temporada anterior.

Na primeira safra, a área plantada deve crescer 1,9%, alcançando 808,2 mil hectares. Apesar da expansão, a produção estimada é de 963,1 mil toneladas, queda de 1,1% em relação ao ciclo passado.

O plantio nacional havia alcançado 18,1% da área prevista. Em São Paulo, a semeadura já estava concluída, enquanto Paraná e Rio Grande do Sul registravam avanços de 52% e 42%, respectivamente.

Algodão e trigo

Para o algodão, a Conab estima uma produção de 4,2 milhões de toneladas de pluma na safra 2026/27. A área destinada à cultura deve aumentar 3,7%, alcançando 2,1 milhões de hectares. Até o levantamento, o plantio ainda não havia começado.

Entre as culturas de inverno, o trigo apresenta a maior queda de produção prevista no levantamento. A colheita brasileira deve alcançar 5,7 milhões de toneladas em 2026, retração de aproximadamente 27,2% em relação à safra anterior.

Segundo a Conab, o recuo reflete tanto a redução da área plantada quanto a menor produtividade esperada para o cereal.

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