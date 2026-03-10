USDA projeta alta na produção de milho do Brasil, mas abaixo do recorde de 2024/25

A produção de milho do Brasil deve crescer 1 milhão de toneladas na safra 2025/26, alcançando 132 milhões de toneladas. A projeção é do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), que divulgou nesta terça-feira, 10, seu relatório mensal de oferta e demanda das principais commodities agrícolas.

Mesmo com o aumento na estimativa, a produção brasileira do cereal não deve superar o recorde da safra 2024/25, quando o país colheu 136 milhões de toneladas.

Na atualização de março, o órgão reduziu a estimativa de consumo doméstico de 96,5 milhões para 96 milhões de toneladas. As exportações brasileiras, por outro lado, foram mantidas em 43 milhões de toneladas.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima em 138 milhões de toneladas a safra de milho do Brasil.

A produção dos Estados Unidos, em contrapartida, foi mantida em 432 milhões de toneladas, o que mantém o país como principal produtor mundial de milho.

Produção de soja

O USDA manteve em 180 milhões de toneladas a produção brasileira de soja em 2025/26.

O número está ligeiramente acima da estimativa da Conab, que projeta a safra do Brasil em 177 milhões de toneladas.

Além da produção, as exportações também foram mantidas em 114 milhões de toneladas.