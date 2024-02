Bananeira: como plantar e dicas de cultivo da banana

A banana é uma das frutas mais consumidas no mundo, também é uma das mais presentes em países tropicais, como o Brasil. Ela é dividida em várias espécies e pode ter variações em seu interior, coloração e até tamanho.

A fruta é rica em potássio, traz benefícios digestivos e nutrientes que auxiliam em diferentes áreas do corpo humano. Além disso, pode ser plantada em casa ou para começar um negócio: é a porta de entrada de muitos agricultores no agronegócio, além de uma ótima escolha para diversificar a produção.

Neste artigo, vamos te ensinar como plantar uma bananeira, preparar o solo e como cuidar da sua plantação depois de inserida no ambiente.

Como fazer uma muda de banana?

Para se cultivar uma bananeira, não é preciso ser um profissional no assunto, mas é importante estar atento ao processo e aos detalhes desse tipo de cultivo.

Primeiramente, é necessário fazer uma muda da planta. A muda, também chamada de rizoma, é a forma mais fácil de se dar início à plantação. Diferentemente de outras frutas, a banana não tem sementes para a plantação, por isso a muda é a melhor opção.

Você pode encontrar o rizoma à venda em casas de plantas frutíferas ou grandes galpões especializados em todos os tipos de plantas.

Para retirar o rizoma você mesmo, é necessário identificá-lo abaixo do solo, normalmente perpendicular ao tronco da planta e retirá-lo.

Como plantar bananeira?

Agora que você já retirou ou comprou o seu rizoma, vamo aprender a plantá-la, confira o passo a passo para plantar bananeira:

Prepare o solo, limpe-o e deixe-o livre de pedras e sujeiras que possam interferir no desenvolvimento da planta;

Beneficie a terra com restos orgânicos, húmus ou adubos orgânicos;

Abra uma cova de 30 cm e coloque a muda dentro;

Tape o buraco com terra e regue-o;

Agora basta esperar a bananeira brotar.

Onde é o melhor lugar para plantar bananeira?

A bananeira se desenvolve bem em diferentes ambientes, o que dá a possibilidades de explorar vários locais, podendo ser no quintal de casa ou até mesmo em vasos. Normalmente a espécie é cultivada em locais abertos, e possui uma altura média de 7 metros.

Mas quem não tem a possibilidade de plantar em locais abertos que tenham a altura necessária, também pode ser plantada em vasos e, para isto, é necessário achar uma muda de bananeira-anã, que pode chegar a até 4 metros.

Quando plantadas em vasos, as bananeiras-anãs podem chegar a 2 metros, mas necessitam que o vaso seja bastante ventilado e que tenha espaço o suficiente para que suas raízes se desenvolvam.

Como cuidar da planta?

Para cuidar de uma bananeira você deve se atentar aos fatores que podem interferir no sucesso do seu cultivo como, por exemplo, retirar as folhas secas para que elas não entrem em contato com os cachos da banana.

Sempre fique de olho na umidade do solo, que deve ser de no mínimo 40%, mas que também não deve passar de 70%. Regar sempre que o solo estiver com aparência seca pode ser um bom parâmetro para manter a plantação saudável.

Você pode observar a saúde da sua planta a partir da coloração de suas folhas. Caso estejam amareladas, subtende-se que faltam nutrientes, logo você pode utilizar adubos que a fornecem nitrogênio.

Leia também: