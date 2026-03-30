André de Paula assume Agricultura após saída de Carlos Fávaro

Ele substituirá Carlos Fávaro (PSD), que deixará o cargo para disputar uma vaga no Senado nas eleições de outubro. Na sexta-feira, 27, Lula oficializou a exoneração de Fávaro, publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

A mudança faz parte de um rearranjo político no governo e mantém o PSD à frente de uma das principais pastas da Esplanada. A escolha de De Paula foi construída nos bastidores para garantir continuidade administrativa e equilíbrio político na base aliada.

Segundo fontes a par do assunto, o nome do empresário Carlos Augustin, conhecido como Teti, chegou a ser considerado para o cargo.

Natural de Rondonópolis e atual assessor especial do Ministério da Agricultura, ele é filiado ao PT e representaria uma linha de continuidade da gestão de Fávaro. No entanto, sua eventual nomeação reduziria o peso político do PSD dentro da pasta, o que acabou favorecendo a escolha de André de Paula.

A transmissão de cargo no Ministério da Pesca está prevista para quarta-feira, 1º. Na ocasião, De Paula passará a função ao secretário-executivo da pasta, Édipo Araújo, que desponta como principal nome para assumir o comando.

Fontes ouvidas pela EXAME apontam que outras alternativas também são avaliadas, como a possível nomeação do ex-deputado estadual José Lacerda. Ele é segundo suplente de Fávaro e pai de Irajá Lacerda, atual diretor executivo do Ministério da Agricultura.

No mesmo dia, André de Paula tomará posse como novo ministro da Agricultura. A movimentação foi definida diretamente por Lula, que conduziu as articulações para a troca nas duas pastas.

A expectativa é que Irajá Lacerda também deixe o cargo para disputar uma vaga de deputado federal pelo PSD, o que reforça o contexto eleitoral que impulsiona as mudanças no governo.

Troca na Agricultura

A saída de Carlos Fávaro já era considerada certa dentro do governo, diante de sua intenção de concorrer ao Senado por Mato Grosso. Com isso, o PSD passou a se movimentar para manter o controle da pasta.

O Ministério da Agricultura é uma das estruturas mais estratégicas do governo federal, com forte peso político e interlocução direta com o agronegócio. A indicação de um nome do próprio partido evita disputas internas e amplia a influência da sigla em áreas-chave da administração federal.

A mudança representa um salto significativo na estrutura sob responsabilidade de André de Paula. O Ministério da Pesca, recriado em 2023 após o retorno de Lula ao Planalto, conta com cerca de R$ 270 milhões destinados a custeio e programas.

Já o Ministério da Agricultura dispõe de um orçamento total de aproximadamente R$ 12,1 bilhões, incluindo despesas administrativas, políticas públicas e previdência dos servidores.

Além disso, a pasta reúne órgãos estratégicos, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com mais de R$ 4,8 bilhões em orçamento, e o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, com cerca de R$ 7,4 bilhões.