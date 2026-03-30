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André de Paula assume Agricultura após saída de Carlos Fávaro

Mudança amplia orçamento sob gestão e mantém influência do PSD na Esplanada

André de Paula: novo ministro da Agricultura deve assumir na quarta-feira, 1º. (Eduardo Frazão/Exame)

André de Paula: novo ministro da Agricultura deve assumir na quarta-feira, 1º. (Eduardo Frazão/Exame)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 30 de março de 2026 às 09h49.

O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula (PSD), assumirá o comando do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) após convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação foi confirmada pelas duas pastas à EXAME nesta segunda-feira, 30.

Acompanhe tudo sobre:André de PaulaCarlos FávaroPSD – Partido Social DemocráticoAgriculturaMinistério da Pesca e Aquicultura

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