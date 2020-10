Ricardo Bellino, o mentor que vale mais de 100 mil

Inaugurar – e fazer prosperar – a agência de modelos Elite Models no Brasil e se tornar sócio de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos da América (EUA), são apenas dois dos principais feitos de Ricardo Bellino, de 55 anos, que foi parceiro de negócios do famoso empresário de moda John Casablancas. Segundo informações do próprio empreendedor serial, alguns empresários desembolsam quantias superiores aos 100 mil reais por uma mentoria exclusiva com ele, com a intenção de aprender as táticas que levaram a sua carreira a ser tão bem sucedida.

“Qualquer um pode se tornar um empreendedor de sucesso”, de acordo com Bellino e, para atingir este objetivo, é necessário um fator fundamental: o contentamento em participar de algo que traga bem estar e que possa mudar uma vida. “É a partir da felicidade que os empreendedores, e qualquer pessoa, vai atingir o sucesso que está buscando”, afirma o especialista em negócios.

O desenvolvimento do ramo do empreendedorismo no Brasil é, para ele, uma verdadeira missão, e uma paixão. Desde o início de sua carreira, Bellino já realizou diversas mentorias, imersões e cursos com o objetivo de espalhar suas estratégias. Segundo ele, sempre com base em informações e resultados das mais recentes pesquisas científicas, técnicas de vendas e comunicação eficazes.

Bellino, que atualmente reside em Portugal, já participou de diversos eventos importantes no ramo empresarial, e tem uma agenda internacional extensa. Em 2017, inaugurou um centro permanente de desenvolvimento humano e empreendedorismo, a School of Life Academy, na Itália, na comune di Bellino – um município na região do Piemonte – onde abriu mais uma turma exclusiva de mentoria imersiva, ao colocar em prática o seu modelo “Escola da Vida”, a fim de desenvolver a mentalidade de um vencedor nos participantes do projeto.

Esta semana Bellino estreou em mais um desafio: uma série no YouTube, chamada “Em Busca de um Novo Sócio”. O programa promete dar o passo-a-passo para se tornar um empreendedor de alta performance, acelerar a curva de aprendizagem, e também a ensinar a melhor maneira de apresentar projetos a investidores. Tendo um sólido networking como base, ele já foi convidado de influenciadores como a Nathália Arcuri, do Me Poupe, já participou do programa de entrevistas da Leda Nagle, foi palestrante no TEDx Fortaleza e há poucos dias palestrou no Allianz Park, para 34 mil pessoas, durante o evento “Arrasta pra Cima”.

Para seu novo programa, o empresário contará com nomes de peso, como Jamil Albuquerque (presidente da Fundação Napoleon Hill), Antonio Carbonari Neto (fundador da Anhanguera Educacional) e Carlos Wizard Martins (empresário e fundador do Grupo Multi Holding). O empreendedor serial garante que, durante o programa, todos os participantes serão avaliados e terão a chance de apresentar seus próprios projetos a ele, e, quem sabe, se tornarem seus sócios. Bellino garante que seus segredos agora têm um valor acessível a todos, pois o investimento atual no treinamento equivale a apenas 3% de uma mentoria exclusiva. E ele não desiste de procurar por boas ideias, afinal, um novo empreendimento é algo que sempre está sob a sua mira.