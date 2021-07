World Class anuncia hoje quem leva o título de melhor bartender do ano

O mundo conhecerá nesta quinta-feira, 8, o grande vencedor do maior torneio de coquetelaria do mundo: o World Class 2021. Organizada pela Diageo, líder mundial de bebidas alcoólicas premium, a competição começou no domingo, 4, e está sendo disputada em Madrid, na Espanha, pela primeira vez de maneira 100% digital.

Os concorrentes à final global, que acontece a partir das 16h30 (horário de Brasília), enviaram vídeos com a preparação de seus coquetéis para que um bartender renomado, que atuou como avatar, reproduzisse as criações para os jurados de forma presencial. Ao todo, foram lançados cinco desafios na preparação de coquetéis com os rótulos Johnnie Walker, Tanqueray N° Ten, Ketel One, Don Julio, The Singleton e Talisker.

Representante brasileira

Bianca Lima, bartender do Wills Bar, em Porto Alegre, e grande vencedora da etapa brasileira do campeonato, disputa o prêmio ao lado de competidores de outros 50 países. Para chegar até a final mundial, ela superou mais de 140 bartenders brasileiros e criou drinks aclamados com destilados pertencentes ao portfólio Diageo.

Durante toda a fase nacional da competição, a brasileira teve suas criações julgadas por referências da coquetelaria brasileira, como Alê D’Agostino, Gabriel Santana, André Bueno, Talita Simões, Laércio Zulu, Marcelo Serrano, Janaína Rueda e Spencer Amereno.

Bianca também contou com a mentoria de Kennedy Nascimento, Embaixador do World Class. “Trabalhamos bastante investindo em técnicas para aprimorar ainda mais o autoconhecimento da Bianca neste vasto universo da coquetelaria. Também tivemos que nos adaptar para as mentorias online, assim como para todas as etapas dos desafios e do campeonato. Estamos contentes com o resultado e confiantes em nossa representante brasileira”, afirmou Nascimento.

O vencedor da etapa global receberá a honra de ser coroado como o Bartender do Ano 2021 do World Class e a oportunidade de representar as marcas da Diageo Reserve e o World Class, trabalhando com parceiros comerciais globais e culturais.

Acompanhe por aqui a grande final do World Class 2021.