Examinando: como o coronavírus fez a internet dominar o entretenimento

Shows, aulas com personal trainers, aulas de danças, reuniões, aniversários e bate papo com os amigos. Todos esses eventos estão sendo feitos hoje no mundo digital.

As lives foram inseridas como funções das redes sociais há alguns anos. Mas foi agora, durante a quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus, que elas realmente se destacaram.

As chamadas ao vivo são uma das alternativas para o isolamento social e conseguiram espaço em todos os âmbitos da vida das pessoas, do profissional ao lazer.

E se por um lado, as lives estão levando as redes sociais a um momento de glória, as mídias tradicionais, como a TV e o rádio, enfrentam mais desafios com as mudanças forçadas durante a quarentena.

No Examinando de hoje vamos explicar como os dois modelos de comunicação têm enfrentado a pandemia e te mostrar como você mesmo pode ter mudado o seu modo de consumir informação e entretenimento.