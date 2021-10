Tempestades de areia assustam cidades brasileiras. Fenômeno é normal?

Nos últimos dias, tempestades de poeira foram registradas em estados do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Maranhão. Nos próximos dias, o fenômeno pode se estender para locais como o Tocantins e a Bahia, segundo previsões do Climatempo. Todos esses lugares têm um importante fator em comum, o solo seco, devido a uma estiagem prolongada, e a probabilidade de tempestades com ventos de até 90 quilômetros por hora. Entenda mais sobre esse fenômeno que já deixou quatro mortos e que deve continuar assombrando cidades brasileiras nos próximos dias.