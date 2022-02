Monark defende partido nazista no Brasil e é afastado do Flow

O youtuber Monark, do Flow Podcast, defendeu a criação de um partido nazista que seja amparado por lei no Brasil. A fala repercutiu nas redes, chamando atenção também de entidades judaicas. Os deputados federais Tabata Amaral e Kim Kataguiri estavam presentes no programa, que foi transmitido nesta segunda-feira (7). Em nota na tarde desta terça-feira, o Estúdios Flow, que produz o podcast, informou que Monark foi desligado da empresa.