Chuvas intensas e queda na temperatura: como deve ficar a previsão do tempo nesta quinta

A previsão para quinta-feira indica manutenção das chuvas em áreas da Região Norte, principalmente em Roraima, Amapá e nas faixas norte do Pará e do Amazonas. As precipitações devem ocorrer de forma isolada, com maior intensidade a partir da tarde, acompanhadas por descargas elétricas e rajadas de vento, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia.

As temperaturas na região permanecem estáveis, com mínimas entre 14°C e 16°C e máximas que podem variar de 36°C a 38°C. A baixa umidade do ar segue em nível de atenção em áreas do Tocantins e do sul do Pará.

Nordeste

No Nordeste, a tendência é de redução das chuvas devido ao enfraquecimento dos ventos marítimos, o que diminui o transporte de umidade para o continente. Ainda assim, podem ocorrer pancadas fracas, rápidas e isoladas ao longo da faixa litorânea entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. Também há previsão de chuvas acompanhadas de trovoadas isoladas no litoral do Maranhão a partir da tarde.

Centro-Oeste

Na Região Centro-Oeste, o tempo permanece estável, sem previsão de chuva. As temperaturas mínimas devem ficar próximas de 11°C no Distrito Federal, enquanto as máximas podem alcançar 36°C no norte de Mato Grosso. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 90%. Para quinta-feira, há previsão de queda de temperatura entre o sul de Mato Grosso e o oeste de Mato Grosso do Sul, com diminuição entre 3°C e 5°C.

Sudeste

No Sudeste, o cenário também é de estabilidade, sem expectativa de chuva. As temperaturas mínimas devem variar entre 6°C e 8°C no sul de Minas Gerais, enquanto as máximas podem atingir 32°C no oeste de São Paulo. A umidade relativa do ar oscila entre 30% e 95%.

Sul

Já na Região Sul, permanecem os alertas para acumulados de chuva entre o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Há ainda previsão de chuvas intensas no nordeste gaúcho, em Santa Catarina, no centro-sul do Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul. Também seguem os avisos para ventos costeiros no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Com o avanço de uma massa de ar frio, as temperaturas devem continuar em queda na região. A previsão indica possibilidade de valores negativos no Rio Grande do Sul, enquanto as máximas podem chegar a 30°C no extremo noroeste do Paraná.