Prouni: inscrições para o 2º semestre começam na terça-feira, 7 de julho

Repórter
Publicado em 1 de julho de 2026 às 20h55.
O Ministério da Educação publicou, nesta quarta-feira, 1º, o edital com as regras e o cronograma do Prouni para o segundo semestre de 2026.
As inscrições para o Programa Universidade para Todos poderão ser feitas entre os dias 7 e 10 de julho, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Criado em 2004, o Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação de instituições privadas de ensino superior para estudantes de baixa renda.
Para se inscrever, o candidato deve acessar o site do MEC com uma conta Gov.br e preencher os dados solicitados, como CPF, data de nascimento e curso de interesse.Podem participar os candidatos que fizeram o Enem em 2024 ou 2025, desde que não tenham zerado a redação.
Também é exigida nota média igual ou superior a 450 pontos nas quatro áreas do conhecimento: matemática, linguagens, ciências humanas e ciências da natureza.
Para participar do processo seletivo, o candidato precisa atender a pelo menos um dos critérios definidos no edital.
No caso da bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa, o que corresponde a R$ 4.863.
O resultado será divulgado em duas chamadas. A primeira está prevista para 15 de julho, e a segunda, para 5 de agosto.