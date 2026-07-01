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Prouni: inscrições para o 2º semestre começam na terça-feira, 7 de julho

Inscrições para o Programa Universidade para Todos poderão ser feitas entre os dias 7 e 10 de julho

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 1 de julho de 2026 às 20h55.

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O Ministério da Educação publicou, nesta quarta-feira, 1º, o edital com as regras e o cronograma do Prouni para o segundo semestre de 2026.

As inscrições para o Programa Universidade para Todos poderão ser feitas entre os dias 7 e 10 de julho, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Criado em 2004, o Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação de instituições privadas de ensino superior para estudantes de baixa renda.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site do MEC com uma conta Gov.br e preencher os dados solicitados, como CPF, data de nascimento e curso de interesse.

Podem participar os candidatos que fizeram o Enem em 2024 ou 2025, desde que não tenham zerado a redação.

Também é exigida nota média igual ou superior a 450 pontos nas quatro áreas do conhecimento: matemática, linguagens, ciências humanas e ciências da natureza.

Quem Pode Se Inscrever No Prouni

Para participar do processo seletivo, o candidato precisa atender a pelo menos um dos critérios definidos no edital.

  • Ter cursado o ensino médio em escola da rede pública;
  • Ter estudado o ensino médio em instituição privada como bolsista integral;
  • Ter cursado parte do ensino médio em escola pública e parte em instituição privada como bolsista integral;
  • Ter cursado o ensino médio em instituição privada como bolsista parcial;
  • Ser pessoa com deficiência, conforme previsto na legislação;
  • Ser professor da rede pública de ensino, para cursos de licenciatura e pedagogia.

Renda exigida para bolsa integral e parcial

Para concorrer à bolsa integral, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa, equivalente a R$ 2.421,50.

No caso da bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa, o que corresponde a R$ 4.863.

O resultado será divulgado em duas chamadas. A primeira está prevista para 15 de julho, e a segunda, para 5 de agosto.

Calendário do Prouni - 2º semestre 2026

  • Inscrições: 7 a 10 de julho
  • Divulgação do resultado da 1ª chamada: 15 de julho
  • Divulgação do resultado da 2ª chamada: 5 de agosto
  • Manifestação de interesse da lista de espera: 26 e 27 de agosto
  • Resultado da lista de espera: 1º de setembro
  • Comprovação das informações da lista de espera: 1º a 14 de setembro
Acompanhe tudo sobre:EducaçãoProuniVestibularesMEC – Ministério da Educação

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