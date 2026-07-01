Assaí inaugura 1ª farmácia neste mês: 'Vamos gerar mais de 3 mil empregos neste ano', diz CEO

Não basta competir só no varejo. O Assaí irá investir em diferentes setores neste ano, para se manter rentável no mercado e driblar a dívida bilionária da compra do Extra (realizada em 2021 por R$ 7 bilhões), e os juros deste ano que chegou a 15%. Outro desafio que aparece no mercado de consumo são as canetas emagrecedoras.

‘Estamos em transformação’, diz o CEO em entrevista exclusiva ao De frente com CEO, da EXAME.

Depois de lançar no começo do ano produtos com a marca própria (como arroz, amendoim e carnes), o atacarejo irá inaugurar neste mês a primeira farmácia dentro de uma loja.

A inauguração está prevista para acontecer no dia 16 de julho na unidade da Marginal Tietê, em São Paulo. O projeto faz parte da estratégia de diversificar as fontes de receita e transformar as lojas em centros de serviços.

"Se conseguimos vender alimento barato, também podemos vender medicamento barato", afirma Gomes.

A entrada no setor farmacêutico representa uma evolução natural do modelo de negócios da companhia, segundo o executivo.

“Hoje, milhões de consumidores já utilizam as lojas para abastecer a despensa de casa e pequenos comerciantes compram produtos para seus estabelecimentos. A ideia é ampliar essa jornada oferecendo novos serviços no mesmo local”, diz Gomes.

A primeira farmácia de centenas: já tem data e local

A unidade da Marginal Tietê servirá como projeto-piloto para validar o modelo. Se os resultados forem positivos, a expansão será acelerada.

"O plano é chegar a mais de 200 farmácias nos próximos anos", afirma Belmiro, que prevê abrir 25 farmácias neste ano.

Na avaliação do executivo, o Assaí possui uma vantagem competitiva importante: localização, fluxo intenso de consumidores e capacidade de negociar preços em grande escala.

Hoje, a companhia recebe cerca de 40 milhões de clientes por mês em suas mais de 300 lojas espalhadas pelo país.

A injeção de inovação no atacarejo: o mercado que venderá canetas emagrecedoras

A popularização das canetas emagrecedoras à base de GLP-1, segundo o CEO do Assaí, deve mudar a forma como os brasileiros se alimentam e, consequentemente, o mix de produtos vendido pelos supermercados. "Acho que vai impactar o mercado alimentar como um todo. É uma revolução da medicina", afirma Gomes.

Segundo o executivo, a companhia já começou a se preparar para os impactos das canetas emagrecedoras.

"Sabemos que haverá uma redução no consumo de carboidratos e alcoólicos e um aumento no consumo de proteína, suplementação e creatina", afirma.

Conhecendo esse cenário, um dos movimentos do atacarejo foi ampliar a oferta de proteínas nas lojas. A entrada do Assaí em açougues e serviços de fatiamento, implementada nos últimos anos, fazia parte dessa estratégia.

"Quando nós entramos no açougue e no fatiamento, já era uma busca para aumentar a venda de proteína", diz.

É justamente por enxergar essa mudança de comportamento que o Assaí decidiu expandir sua atuação para além da alimentação. A inauguração da primeira farmácia dentro de uma loja, prevista para julho, faz parte também da estratégia.

"Com o projeto da farmácia vamos posicionar o Assaí no que estamos chamando de mundo da saúde", afirma.

As canetas emagrecedoras, inclusive, serão vendidas nas farmácias dentro do Assaí.

“Depois que uma farmácia é inaugurada, teremos que esperar alguns dias para começar a vender as canetas emagrecedoras”, diz o CEO.

Para o executivo, o impacto das canetas GLP-1 ainda será gradual. Hoje, os medicamentos continuam restritos a uma parcela menor da população devido ao preço elevado. Mas ele acredita que esse cenário deve mudar nos próximos anos, à medida que novas opções cheguem ao mercado e as patentes expirem.

"É difícil estimar quando isso vai chegar à maior parte da população. Pode ser em 2028, 2030 ou 2040. O importante é que o Assaí esteja preparado para acompanhar essa transformação", afirma.

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Um novo Assaí: farmácia, serviços financeiros e postos de gasolina

A farmácia faz parte de uma transformação mais ampla da empresa.

Além da nova operação, o Assaí prepara a entrada em serviços financeiros, com produtos voltados principalmente para 1 milhão de clientes B2B, como restaurantes, padarias e pequenos comerciantes. Após encerrar a parceria exclusiva com o Itaú herdada do GPA, o executivo afirma que a companhia aguarda aprovação do Banco Central para lançar novos produtos financeiros.

"A companhia estuda expandir seu ecossistema de serviços com soluções como maquininhas de pagamento, programas de cashback, crédito e outros produtos financeiros voltados tanto para consumidores quanto para pequenos comerciantes", afirma Gomes.

A companhia também estuda investir em postos de combustíveis e ampliar sua presença em marketplaces.

"Com o avanço da eletrificação, talvez consigamos entregar energia mais barata do que a própria casa do consumidor", afirma.

O futuro do varejo, segundo Belmiro, passa por ampliar a oferta de conveniência sem perder a essência do atacarejo.

"Queremos aumentar a participação sobre o cliente que já compra conosco. Não é apenas vender mais alimentos, mas resolver mais necessidades no mesmo lugar", diz.

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Menos lojas, mais inovação

A aposta em novos negócios acontece em um momento em que a companhia reduziu o ritmo de expansão física para acelerar a redução da dívida após a compra e reforma de 66 pontos do Extra.

"O plano era abrir cerca de 15 lojas por ano. Neste ano, vamos abrir cinco", afirma o executivo.

Mesmo com um ritmo menor de inaugurações, Belmiro diz que a agenda de inovação permanece intensa.

"Estamos investindo menos do que gostaríamos para reduzir a dívida, mas preparando o Assaí para um novo ciclo de crescimento."

Para o CEO, a abertura da primeira farmácia simboliza justamente essa mudança de fase.

"O consumidor está mudando, e o varejo precisa mudar junto. O Assaí de hoje é muito diferente do de dez anos atrás, e continuará se transformando nos próximos dez", afirma.