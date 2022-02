BA.2: subvariante da Ômicron é mais contagiosa que a original

Provavelmente você ouviu falar do subtipo BA.2 da variante Ômicron do coronavírus nas últimas semanas. Ele ficou mais conhecido após uma alta no número de casos na Dinamarca e nos Estados Unidos. No Brasil, somente um caso foi registrado até o momento. Segundo um estudo divulgado nesta segunda-feira (31), ela é 1,5 vez mais transmissível do que a subvariante mais comum, conhecida como BA.1.